El Ayuntamiento lanza una nueva campaña contra la violencia de género en el marco de la Feria de San Pedro

La delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella pone en marcha una nueva campaña contra la violencia de género en el marco de la Feria ... y Fiestas de San Pedro Alcántara, que se desarrollarán del 14 al 20 de octubre, y que lleva por lema 'No estás sola'.

La concejal del ramo, Isabel Cintado, ha resaltado que esta iniciativa «es un reflejo del trabajo» que lleva a cabo el Ayuntamiento y con el que se busca «enviar un mensaje claro a las mujeres de que en ese espacio de ocio cualquiera que sufra o presencia cualquier situación de violencia machista va a contar con una atención inmediata, con apoyo de profesionales y con todos los recursos a su disposición».

De esta forma, la acción comprende la instalación de un punto morado en el recinto de La Caridad, en horario de 16.30 a 22.00 horas. «Estará ubicado junto a los Cuerpos de Seguridad y contará con material informativo y de sensibilización, así como de cartelería presente en todo el espacio de las fiestas, que incluye un código QR que da acceso a la guía de la campaña y a los números de teléfono de interés», ha detallado.

Charla para alumnos de cuarto de la ESO

De igual modo, se celebrará una charla-taller el 10 de octubre, en el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, dirigida a alumnos de cuarto de la ESO de San Pedro y Nueva Andalucía, y que se denominará 'Sumisión química y abusos sexuales: aprendamos a reconocerlos'. «Esta actividad será impartida por profesionales del Hospital Universitario Costa del Sol y en la misma participarán unos 125 jóvenes», ha señalado la concejala, quien ha puesto el acento en la importancia de «trabajar también desde el ámbito educativo para erradicar esta lacra social».

Cintado ha añadido que «entre las finalidades de esta campaña, que incluye información sobre este último tema para evitarlo o reconocerlo y saber cómo actuar en el caso de que se produzca, se encuentran concienciar a la ciudadanía sobre la gravedad de la violencia machista y la necesidad de la implicación colectiva para acabar con ella, así como promover actitudes de respeto e igualdad entre mujeres y hombres».