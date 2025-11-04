El Ayuntamiento de Estepona otorga un 10% más de licencias de apertura para nuevos establecimientos en lo que va de año

El Ayuntamiento de Estepona ha autorizado en lo que va de año un 10% más de licencias de apertura de nuevos establecimientos en la ciudad, ... que en el mismo periodo del pasado año.

Así lo ha señalado la concejala de Comercio, Cristina Cintrano, que además ha adelantado que desde el Consistorio «se ha dado luz verde a más de 200 proyectos, consolidando así una tendencia de crecimiento que se viene experimentado en los últimos años, lo que evidencia el tejido empresarial de Estepona y la variedad de alternativas que son promovidas en la ciudad».

En este sentido, ha destacado que «los proyectos desarrollados para poner en valor la ciudad han conseguido dinamizar la economía local y generar un tejido económico fuerte y con oportunidades».

La edil ha subrayado que «cada día y medio se abrió un negocio nuevo en la localidad durante este año, al mismo tiempo que se siguen consolidando aquellos negocios ya existentes». Entre los datos que a su juicio avalan estos resultados la concejala ha mencionado «el aumento de un 4% en el número de autónomos en el último año instalados en Estepona, llegando en septiembre pasado a los 6.838 autónomos».

Por último, Cristina Cintrano ha señalado que «el Ayuntamiento de Estepona viene trabajando desde el área de Comercio con medidas para evitar obstáculos burocráticos que puedan retrasar la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales y entre ellas está la supresión del pago de la tasa de apertura para las actividades comerciales calificadas como inocuas y la bonificación del 75% de la tasa de licencia de apertura de negocios de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad».