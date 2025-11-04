Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Carlos Cuevas, Ana Mata y Juan Carlos Maldonado escenificaron unidad. García

Ana Mata hace balance de sus dos años y revindica haber «puesto en marcha» a Mijas

La alcaldesa resalta la estabilidad presupuestaria lograda mientras refuerza su apuesta por la movilidad y las infraestructuras

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:02

El ejecutivo municipal de Mijas escenificó este lunes unidad e hizo balance de sus dos años de gobierno. En una comparecencia celebrada en el salón ... de plenos del Ayuntamiento, la alcaldesa, Ana Mata –flanqueada por el primer teniente de alcalde y líder de Vox en la localidad, Juan Carlos Cuevas Dawson, y el segundo teniente de alcalde, el edil de Por Mi Pueblo Juan Carlos Maldonado– reivindicó haber «puesto en marcha» a la localidad, mientras reforzó su apuesta por la política social, la mejora de la movilidad y las infraestructuras. Por su parte, Maldonado aseguró que la decisión que adoptó hace dos años al salir del gobierno de PSOE y Ciudadanos y firmar la moción de censura que llevó a Mata a la Alcaldía fue «la más acertada».

