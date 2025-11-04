Ana Mata hace balance de sus dos años y revindica haber «puesto en marcha» a Mijas

El ejecutivo municipal de Mijas escenificó este lunes unidad e hizo balance de sus dos años de gobierno. En una comparecencia celebrada en el salón ... de plenos del Ayuntamiento, la alcaldesa, Ana Mata –flanqueada por el primer teniente de alcalde y líder de Vox en la localidad, Juan Carlos Cuevas Dawson, y el segundo teniente de alcalde, el edil de Por Mi Pueblo Juan Carlos Maldonado– reivindicó haber «puesto en marcha» a la localidad, mientras reforzó su apuesta por la política social, la mejora de la movilidad y las infraestructuras. Por su parte, Maldonado aseguró que la decisión que adoptó hace dos años al salir del gobierno de PSOE y Ciudadanos y firmar la moción de censura que llevó a Mata a la Alcaldía fue «la más acertada».

La regidora desgranó área por área los logros del equipo de gobierno que preside. Subrayó el hecho de haber llevado al Consistorio a la senda de la estabilidad presupuestaria, según especifica el último informe de la Intervención General, cuyos cálculos permiten avanzar el cumplimiento de la regla de gasto. Para ello ha sido «clave» la implantación de la administración electrónica y la creación del Órgano de Gestión Presupuestaria, otros de los éxitos que destacó, junto al Reglamento Orgánico Municipal (ROM) y el Plan Antifraude, «sin el que Mijas no ha podido optar nunca a fondos de la UE».

El gobierno municipal ha habilitado suelo para vivienda «asequible» y para la captación de inversiones

Resaltó la habilitación de 36.000 metros cuadrados de suelo para vivienda «asequible»; haber visado más de 1.600 casas desde 2024; haber habilitado 320.500 metros cuadrados de suelo técnico y productivo en la zona de La Ventilla –mediante la modificación del planeamiento– para fomentar la captación de empresas e inversiones tecnológicas; además de poner en marcha la simplificación administrativa para atraer inversiones y para construir VPO.

Más parkings y autobús gratis

En cuanto a movilidad, «una prioridad para el equipo de gobierno, Mata ha detallado que el Plan de Aparcamientos Municipal sumará 4.000 plazas de estacionamiento entre la ampliación del aparcamiento Virgen de la Peña y los parkings de Los Santos (234 plazas), Las Cañadas (280), barrio de Santana (424), La Vega (480) y La Cala (583). Además, la alcaldesa ha anunciado que está «en fase de revisión final» el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Mijas y que ya se ha terminado la nueva ordenanza de transportes, que une vez que se apruebe por el pleno supondrá la gratuidad del transporte en autobús urbano para los residentes y la implantación de seis líneas.

En el área social destacó que el servicio de ayuda a domicilio, con 140 trabajadoras y más de 550 beneficiarios, ya tiene contrato en vigor tras años «en precario», mientras que en turismo puso el acento en la mejora de las playas, refrendada, por la consecución de cinco Banderas Azules, una más, y nueve 'Q' de calidad. Además, defendió haber mejorado el proyecto del Gran Parque de Mijas, planteando cambios para ahorrar energía y agua, dotarlo de aseos públicos y de un aparcamiento, y las reformas en calles ejecutadas y proyectadas.

Por su parte, Cuevas detalló los avances en las áreas que gestiona Vox, entre los que enfatizó la mejora de la limpieza del municipio, la apuesta por la ganadería y «una inversión récord» en seguridad con más de 1,4 millones de euros para la Policía Local y 13 nuevas plazas de agentes; mientras que Maldonado destacó las políticas para atraer inversiones y crear empleo y el trabajo en cultura de la mano del movimiento asociativo.