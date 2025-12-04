La alcaldesa de Mijas a los ediles del PSOE: «No sé si practican deporte; pinta no tienen, desde luego»

Ocurrió en el debate del último pleno de un expediente para el pago de facturas, entre las que se encontraba una sobre el patrocinio de ... una prueba del circuito nacional de pickelball, un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. Desde la bancada socialista se criticó el gasto por la escasa repercusión del evento, y el asunto derivó en una comentario sobre el físico de los concejales del PSOE por parte de la alcaldesa de Mijas, Ana Mata: «El pickelball, a ustedes igual no les gusta, yo no lo sé, porque no sé si practican deporte; pintan no tienen, desde luego», espetó.

El comentario originó el inmediato revuelo de los ediles socialistas por «insultar» a la oposición, y Mata continuó quejándose por la interrupción: «Me están limitando mi libertad de expresión», dijo mientras pedía que le dejaran expresarse, invitaba a ir al juzgado a los ediles si creían que les había insultado y continuaba defendiendo la actividad.

«Yo no he vertido ningún descalificativo hacia ninguno de ustedes, simplemente he dicho que no tienen mucha pinta de hacer deporte. Y eso no es meterse con ustedes; no les he visto haciendo deporte» Ana Mata Alcaldesa de Mijas

El siguiente en intervenir fue el portavoz del PSOE, Roy Pérez, que mostró su incredulidad: «En todos los años que llevamos aquí, nunca habíamos visto una actitud como la suya, insultando, llegando a insultar el físico de las personas. Aquí en Mijas jamás se había llegado a ese límite. «No sé si en sus 17 años en Fuengirola era habitual criticar la imagen física de sus adversarios políticos, pero aquí no». Pérez insistió en la gravedad del comentario y apeló a la responsabilidad de la alcaldesa: «Quizás nos estén viendo padres, madres, adolescentes». ¿Cree que esa es la imagen que debe dar quien ocupa la alcaldía? ¿Atacar al físico de las personas? ¿De verdad lo cree? ¿Ni siquiera va a pedir perdón?».

Lejos de dar marcha atrás, la alcaldesa mantuvo sus palabras y se limitó a negar haber lanzado un insulto: «Yo no he vertido ningún descalificativo hacia ninguno de ustedes, simplemente he dicho que no tienen mucha pinta de hacer deporte. Y eso no es meterse con ustedes; no les he visto haciendo deporte», aseveró.

«Cuando estás diciendo algo que puede ofender a otra persona, no son calificativos, son insultos. Por el bien de nuestra juventud, vamos a intentar no juzgar los cuerpos ajenos, porque todos son bellos» Laura Moreno Concejala del PSOE

En el turno de ruegos y pregunta, la concejal socialista Laura Moreno, al igual que su compañero Roy Pérez, volvió a apelar a la responsabilidad de la alcaldesa y esta vez como madre de una niña adolescente: «Voy a hacer mía las palabras del grupo de las amigas de mi hija, en el sentido de que no se juzgan los cuerpos ajenos. Es muy importante que traslademos eso a nuestra juventud, porque unas veces unos están delgados, otras veces otros están más gorditos o más rellenitos, y no se juzgan los cuerpos ajenos. Cuando estás diciendo algo que puede ofender a otra persona, no son calificativos, son insultos. Por el bien de nuestra juventud, vamos a intentar no juzgar los cuerpos ajenos, porque todos son bellos, unos más agraciados, otros menos, por la simpatía nada más».