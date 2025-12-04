Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, interviniendo en el pleno del Ayuntamiento. SUR

La alcaldesa de Mijas a los ediles del PSOE: «No sé si practican deporte; pinta no tienen, desde luego»

El debate sobre el pago de una factura de un evento deportivo origina unas polémicas manifestaciones y una petición de rectificación que no llegó

José Carlos García

José Carlos García

Mijas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:02

Ocurrió en el debate del último pleno de un expediente para el pago de facturas, entre las que se encontraba una sobre el patrocinio de ... una prueba del circuito nacional de pickelball, un deporte de raqueta que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa. Desde la bancada socialista se criticó el gasto por la escasa repercusión del evento, y el asunto derivó en una comentario sobre el físico de los concejales del PSOE por parte de la alcaldesa de Mijas, Ana Mata: «El pickelball, a ustedes igual no les gusta, yo no lo sé, porque no sé si practican deporte; pintan no tienen, desde luego», espetó.

