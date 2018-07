El PP acusa al gobierno municipal de no pagar el servicio postal

El Partido Popular de Mijas pidió ayer explicaciones al gobierno municipal por el, a su juicio, «gravísimo perjuicio» que está causando a los vecinos de Mijas y a las arcas municipales la interrupción del servicio postal del Ayuntamiento «por los impagos que acumulan desde que la actual empresa adjudicataria, Correos, está prestando este servicio desde hace un año», denuncian. Según afirman los populares, el Ayuntamiento no habría pagado ni una sola factura de este servicio desde que lo contrató, en abril de 2017. «Es por ello, que la sociedad que presta este servicio, que no es otra que la estatal Correos, ha decidido, como puede ser entendible, dejar de trabajar con el equipo de gobierno que dirige Juan Carlos Maldonado», afirmaron ayer en un comunicado, lo que estaría ocasionando «un colapso sin precedentes en el funcionamiento del Consistorio». Este periódico solicitó ayer la versión oficial del gobierno municipal, que prefirió no hacer declaraciones sobre el asunto.