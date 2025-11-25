Acosol ampliará en cantidad y calidad el agua para el golf desde la depuradora de Cerro del Águila

«La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cerro del Águila, ubicada en la localidad de Mijas, cuenta con un sistema de regeneración de ... aguas que presenta importantes deficiencias tanto a nivel hidráulico como en su sistema de filtración con el que cuenta, lo que ha impedido su correcto funcionamiento desde que se puso en servicio. Debido a estas limitaciones técnicas, las instalaciones fueron abandonadas, quedando fuera de servicio y sin mantenimiento». Es parte del pliego de condiciones técnicas que sirve de base al concurso activado por Acosol, la empres de aguas de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental para ampliar y modernizar el sistema que produce agua regenerada en esta depuradora. El presupuesto ronda los 2 millones de euros, impuestos incluidos, y el plazo de ejecución es de seis meses.

En síntesis, hay que cambiar todos los mecanismos. Tan sólo sirve para parte de obra civil. El problema actual es que los campos de golf exigen agua regenerada para riegos de manera continuada. Y la demanda irá a más, a lo que hay que sumar que los estándares de exigencia de calidad son más elevados.

Proyecto clave

El proyecto que se acomete ahora es crucial porque no hay más alternativas en la zona para este suministro. Actualmente, la calidad reseñada es imposible de garantizar con las fases de tratamiento primario y secundario. Con la actuación, se quiere llevar la producción hasta 1.800 metros cúbicos por hora.

La infraestructura fue sometida hace dos años a un proceso de renovación energética. Se redujo el consumo un un 42%, tras 2,6 millones de euros de inversión.

La EDAR Cerro del Águila da servicio a una zona de Benalmádena, a una parte de Mijas y todo el término municipal de Fuengirola. La población equivalente es de 160.000 habitantes. La capacidad máxima es de 240.000.