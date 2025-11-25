Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo de la EDAR de Cerro del Águila. SUR

Acosol ampliará en cantidad y calidad el agua para el golf desde la depuradora de Cerro del Águila

Saca a concurso el proyecto y obra para recuperar y modernizar el sistema terciario, que estaba obsoleto y en desuso

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:25

«La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Cerro del Águila, ubicada en la localidad de Mijas, cuenta con un sistema de regeneración de ... aguas que presenta importantes deficiencias tanto a nivel hidráulico como en su sistema de filtración con el que cuenta, lo que ha impedido su correcto funcionamiento desde que se puso en servicio. Debido a estas limitaciones técnicas, las instalaciones fueron abandonadas, quedando fuera de servicio y sin mantenimiento». Es parte del pliego de condiciones técnicas que sirve de base al concurso activado por Acosol, la empres de aguas de la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental para ampliar y modernizar el sistema que produce agua regenerada en esta depuradora. El presupuesto ronda los 2 millones de euros, impuestos incluidos, y el plazo de ejecución es de seis meses.

