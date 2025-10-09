Movilidad limpia y tecnología útil para emprendedores sobre cuatro ruedas
Citroen cuenta con una amplia y variada gama de modelos comerciales diseñados para hacerle la vida más fácil a los profesionales
En los últimos tiempos, Citroen ha optado por pisar el acelerador en lo que a vehículos comerciales se refiere. La transición a la movilidad sostenible apremia, y la firma francesa ha querido adelantarse al futuro renovando su gama de vehículos para empresas y autónomos. Desde el compacto Berlingo Van hasta el imponente Jumper, pasando por el versátil Jumpy y el acogedor SpaceTourer, Citroen quiere hacer de cada trayecto una experiencia plena de confort, seguridad y eficiencia.
Y las cifras muestran cómo los conductores europeos aprecian ese esfuerzo. En el año 2022, a la firma francesa le pertenecía el 8,3% del mercado europeo de comerciales, y las ventas de estos vehículos suponían el 30% de todas las de la marca. Pero Citroen apuesta por llegar mucho más allá, y para ello presenta una nueva línea que abraza la electrificación total –con opciones de batería de varios tamaños – y un diseño que destila modernidad sin renunciar a la herencia de un siglo de innovación.
Lo que Citroën propone con la estética y diseño de sus vehículos comerciales es crear lo más parecido a un taller móvil o a una oficina rodante. Todo en las líneas de estos modelos destila frescura y sofisticación: frontales más verticales, parrillas que exhiben con orgullo el nuevo logo ovalado y faros LED que dibujan una firma luminosa en dos alturas. Para resaltar este toque contemporáneo están los tonos Azul Kiama y Gris Titanio. En cuanto a los interiores, cuentan con tableros ergonómicos y unos volantes multifunción para hacer el trabajo lo más cómodo posible. La idea que subyace en cada detalle es la de hacer más fácil el día a día de los profesionales sin comprometer el estilo ni la sostenibilidad de su actividad.
Uno de los vehículos emblemáticos de esta colección es el Berlingo, fabricado en la planta de Citroën de Vigo desde 1996. Si hay que definirlo con una palabra, sin duda esa sería versatilidad. Lo mismo puede servirle a un artesano que necesite cargar sus herramientas que a una familia que precise espacio para el equipaje de las vacaciones. Disponible en versiones Doble Cabina cinco plazas o Furgón , con longitudes de 4,40 metros o 4,75 m, el Berlingo Van presume de un volumen de hasta 4,4 m³ y capacidad para cargar hasta una tonelada de peso.
En cuanto a su diseño interior, está también sustentado sobre la modularidad y la versatilidad orientada a empresas y autónomos. Por ejemplo, el respaldo central puede transformarse en un escritorio, y los asientos laterales se pliegan para dar cabida a objetos de grandes dimensiones.
Pero lo realmente importante está en el puesto del conductor: El confort que ofrecen los asientos Advanced Comfort® que absorben las vibraciones de carreteras largas, mientras la pantalla táctil de 10 pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, permite controlar todos los aspectos de la conducción de forma accesible. Pensando en la seguridad, la Berlingo VAN cuenta con todo un arsenal de asistentes a la conducción: desde frenado de emergencia con detección de peatones hasta cámaras que eliminan puntos ciegos. Si nos centramos en la motorización, merece la pena mencionar la versión eléctrica e-Berlingo VAN, con 136 CV y 340 km de autonomía.
Variedad de tamaños y motores
Para los profesionales que desarrollen su actividad principalmente en la ciudad, el Jumpy puede ser su aliado perfecto. Este vehículo –en longitudes de 4,98 m o 5,33 m– ofrece desde furgones básicos hasta Combi de nueve plazas. Con hasta 6,6 m³ de carga y 1.275 kg de capacidad, el Jumpy es un titán urbano que cuida sobre todo las facilidades a la hora de coger el volante. En ese sentido, la dirección asistida eléctrica y el freno de mano eléctrico hacen que maniobrar en calles estrechas sea cosa de niños.
Las opciones de motorización en Jumpy, Jumpy Combi y SpaceTourer son variadas y se ajustan a todas las necesidades: diésel BlueHDi desde 120 a 180 CV asociado a caja automática, ó eléctrico hasta con 350 km de autonomía. Sea cual sea el motor, todo el aparataje del vehículo se puede manejar desde el centro de mando tecnológico, dotado de un cuadro digital de 10 pulgadas, carga inalámbrica y hasta 17 ayudas a la conducción, como el Dynamic Surround View. Dentro de este capítulo, uno de los más veteranos de la gama es el Jumper, que salió al mercado en 1994. Se trata del gigante de la familia, heredero del mítico Citroen Type H, con sus 17 m³ de espacio y dos toneladas de carga. No hay apenas un negocio que no quepa dentro suyo. La evolución paulatina del Jumper a lo largo de treinta años es un ejemplo de innovación de éxito: desde la amortiguación variable de 2002 hasta la cámara trasera pionera, pasando por los motores HDi de 2006 y el Stop&Start de 2014.
Ahora, en 2025, el Jumper puede acoger lo mismo un diésel BlueHDi, un ë-Jumper eléctrico de 270 CV con 420 km de autonomía. También la cabina ha ido mejorando, como es el caso de su aislamiento acústico. La conectividad, con pantallas de hasta 10 pulgadas y retrovisores digitales, se une a un paquete de seguridad que incluye frenado automático y alerta de carril. Son ya tres décadas acompañando a profesionales con fiabilidad y placer de conducción, y el Jumper lo demuestra a cada kilómetro.
También para los negocios de transporte de personas tiene Citroën su oferta. El SpaceTourer cuenta con capacidad para nueve plazas y longitudes de 4,98 m o 5,33 m. Todo un salón sobre cuatro ruedas que integra una gran modularidad- asientos deslizantes, abatibles o desmontables– con un diseño elegante y refinado. En Europa este modelo solo está disponible en su versión eléctrica, que ofrece 224 o 350 km de autonomía en función de la batería escogida, y una recarga rápida en menos de 45 minutos.
De alto mide 1,90 metros, lo que facilita su acceso a parkings urbanos. El techo panorámico y las puertas con manos libres son parte indispensable del confort. La tecnología de última generación también está presente en este SpaceTourer con comandos por voz, navegación 3D y hasta 17 ayudas a la conducción. Es el vehículo ideal para shuttles, taxis o familias numerosas.
Con su gama comercial Citroën aspira a marcar el ritmo en la transición hacia una movilidad limpia, sobre todo facilitando el proceso para pymes y autónomos. Combinando electrificación, diseño, tecnología útil y conectividad, estos vehículos se convierten en un socio más para los emprendedores.