Una nueva versión de este clásico vehículo invita a “disfrutar en serio”





Peugeot lleva ya años consolidada como la marca que ofrece la gama de vehículos eléctricos más amplia de todas las marcas europeas. Desde coches urbanos hasta vehículos de uso comercial, la firma francesa se ha propuesto cubrir todas las posibles necesidades de sus conductores de forma sostenible. Su sólida trayectoria en este mercado le ha convertido en una marca de referencia dentro de la movilidad limpia, como lo demuestra con cada nuevo modelo que saca al mercado.

Ahora la marca del león da un paso audaz con el lanzamiento del nuevo Peugeot 308 y su variante familiar, el Peugeot 308 SW. Se trata de una gama que reafirma el compromiso de la casa con un diseño distintivo y con el placer de conducir. Pero también una muestra de cómo su equipo de ingenieros y diseñadores trabaja de forma incansable para introducir innovaciones tecnológicas que hagan cada vez más cómodos, seguros y fáciles de conducir los vehículos que salen de sus manos. En este caso, Peugeot ha puesto el enfoque en la eficiencia, la estética y la conectividad para una conducción fluida y emocionante.

Uno de los puntos más destacados de la serie 308 es lo primero que salta a la vista: su diseño exterior, el primero de la marca en lucir el emblema de Peugeot iluminado. Este detalle, en armonía con una parrilla rediseñada y una firma luminosa de tres garras, otorga a los 308 una presencia imponente y elegante en carretera. La parte frontal, renovada en esta gama, realza la identidad visual y le aporta al conjunto un aura moderna y sofisticada.

Si nos fijamos en el 308 SW, encontramos una estética que destaca por la fluidez aerodinámica, con unas líneas características de un vehículo deportivo. Con una longitud de 4,64 metros y una distancia entre ejes de 2,73 metros, este modelo familiar ofrece un espacio interior amplio y versátil, ideal para escapadas de fin de semana o viajes largos. Su maletero tiene una capacidad de hasta 598 litros, ampliable a 1.487 litros si se abaten los asientos traseros, lo que permite una gran capacidad de almacenamiento y refuerza su carácter familiar.

Motorizaciones para todas las necesidades





Pero el aspecto más interesante y definitorio de los nuevos Peugeot 308 y 308 SW está en su gama de sistemas de propulsión electrificados, diseñados para ofrecer un equilibrio perfecto entre rendimiento y sostenibilidad. La novedad más relevante es la aparición del Peugeot E-308, una versión 100 % eléctrica que ahora alcanza una autonomía de hasta 450 kilómetros. Esa alta autonomía se suma al planificador de viajes (planifica los viajes de forma óptima para maximizar la autonomía del coche y facilitar la carga; disponible mediante suscripción tras los 6 primeros meses), y a las funciones de V2L (Vehicle-to-Load) y Plug & Charge, que permiten a los usuarios gozar de una carga de la batería en carretera más rápida y sencilla, además de usar la energía del vehículo para alimentar dispositivos externos.

Más allá del modelo 100 % eléctrico, ideal para los conductores con un fuerte compromiso medioambiental, Peugeot ofrece una versión híbrida enchufable de 195 CV que aporta hasta 85 km de autonomía eléctrica. Este modelo combina agilidad, potencia y eficiencia, beneficiándose de la etiqueta “Cero” de la DGT, lo que le permite circular en las zonas de bajas emisiones de las grandes ciudades.

Para quienes buscan un primer acercamiento a la electrificación, el nuevo Peugeot 308 ofrece un tren motriz híbrido de 145 CV combinado con la transmisión automática de doble embrague electrificada e-DCS6 de 6 velocidades. Gracias a una batería que se carga automáticamente durante la conducción, esta tecnología proporciona un impulso adicional de par para una aceleración especialmente dinámica, manteniendo un consumo controlado (4,7 a 5 l/100 km, según el modelo; ciclo combinado WLTP). En las zonas urbanas, los Peugeot 308 y 308 SW Hybrid 145 pueden circular hasta el 50 % del tiempo en modo 100 % eléctrico y de cero emisiones.

Y pensando en los conductores más tradicionales, el Peugeot 308 SW mantiene el motor diésel BlueHDi de 130 CV con caja automática de ocho velocidades, que ha demostrado su eficiencia, y estará disponible a principios de 2026. Todos ellos están basados en la plataforma EMP2, diseñada para optimizar la eficiencia y el comportamiento dinámico en carretera.