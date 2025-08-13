Un SUV que se adelanta a las necesidades de la movilidad del futuro
El nuevo Citroën C5 Aircross incluye opciones de motor eléctrico y se ha fabricado usando materiales reciclados
Pocos mercados han evolucionado tanto y tan rápido como lo ha hecho el automovilístico en las últimas dos décadas. Las preferencias y necesidades de los conductores han cambiado, del mismo modo que lo han hecho los intereses de los fabricantes. Además, la sociedad entera ha evolucionado y adquirido una mayor conciencia medioambiental que requiere un planteamiento radicalmente nuevo de la movilidad. Ahora, la innovación y la sostenibilidad son la brújula que guía a las grandes marcas europeas de automóviles.
Siguiendo esa orientación, Citroën ha dado un paso adelante presentando la segunda generación del C5 Aircross, un SUV que fusiona diseño, confort y tecnología con una clara apuesta por la electrificación. A la venta en España desde este verano, se trata de un modelo llamado a convertirse en el buque insigne de la marca gracias a su capacidad para proveer una experiencia de conducción cómoda, placentera y respetuosa con el entorno. Todo en este nuevo C5 Aircross está diseñado pensando en el bienestar del conductor y de los pasajeros.
Lo primero de todo, el tamaño. Su longitud es quince centímetros mayor que la de su predecesor, y la anchura se mantiene en 1,90 metros. Así el C5 Aircross impone su presencia en la carretera con un diseño afilado y musculoso que bebe del renovado lenguaje estilístico de Citroën. La parte delantera muestra un logotipo renovado y faros Matrix LED de gran sofisticación. En el caso de la versión eléctrica, el diseño cuenta con un toque más aerodinámico que no es solamente una cuestión estética, sino una forma de mejorar la autonomía eléctrica en más de 30 kilómetros.
Si nos vamos al interior, encontramos que la firma francesa ha aplicado su filosofía “C-Zen Lounge”, que concibe el habitáculo del coche de tal modo que sea como estar en el salón de casa. Una parte fundamental para conseguirlo son los asientos Advanced Comfort® con diseño acolchado y la suspensión de topes hidráulicos progresivos que garantiza una conducción suave y fluida. Los espacios son amplios para asegurar la mejor habitabilidad durante los trayectos, y el equipamiento tecnológico contribuye a mejorar la experiencia.
En ese sentido, el puesto de conductor cuenta con una pantalla táctil HD en cascada y un Head-Up Display extendido que facilita el acceso a la información en carretera. Este sistema integra herramienta de Inteligencia Artificial como ChatGPT, que refuerza la conectividad y le permite al conductor obtener información en tiempo real sobre aspectos como el tráfico, lugares de aparcamiento o estaciones de carga.
Motores multienergía
Pero la gran novedad del C5 Aircross es su puesta a la venta con distintas motorizaciones. Una apuesta por la multienergía que pretende adaptarse a un mercado en plena transición hacia la movilidad sostenible. Citroën ofrece un motor híbrido de 145 CV con cambio automático y una variante 100% eléctrica, el Ë-C5 Aircross, con 210 CV y hasta 520 kilómetros de autonomía. La firma francesa también saca a la venta una versión híbrida enchufable de 195 CV y capaz de hasta 100 kilómetros de autonomía por ciudad; así como un modelo eléctrico de más potencia, el Ë-C5 Aircross, con un alcance de 680 kilómetros. Este último modelo puede recargarse del 20% al 80% en solo 26 minutos y, gracias a la aplicación ë-ROUTES, un planificador de trayectos en tiempo real, simplifica los viajes largos adaptándose a las condiciones de la carretera.
Y para que cualquier trayecto llegue a su fin en las mejores condiciones de seguridad, todas las versiones del C5 Aircross están dotadas de un completo arsenal de asistencia a la conducción. Esto incluye desde el asistente de cambio de carril semiautomático hasta la detección de ángulos muertos de largo alcance, pasando por la alerta de tráfico cruzado trasero y el paquete Drive Assist 2.0. Este último ofrece un confort de conducción y una seguridad excepcionales al permitir el acceso a la conducción autónoma de nivel 2.
Este SUV se fabrica en la planta de Citroën en Rennes, donde se cuida hasta el último detalle para garantizar la sostenibilidad del modelo. Cada coche utiliza hasta 160 kg de metales reciclados y 47 kg de plásticos reciclados o de origen biológico. Disponible en cuatro acabados (You, Plus, Max y Business), el C5 Aircross tiene un precio de partida de 29.690 euros para el híbrido y 39.490 euros para el eléctrico, sin incluir ayudas como el Plan MOVES.
Con la salida al mercado de este SUV, Citroën vela por las necesidades del conductor actual y por las de todo el entorno. Un equilibrio entre emoción, potencia, sostenibilidad y placer de conducir. En palabras de Xavier Chardon, CEO de la firma de automóviles, este C5 Aircross es un pilar para acelerar la transformación de la marca. Un vehículo que no solo se adapta al futuro, sino que lo define sin renunciar al estilo y la eficiencia.