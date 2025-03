Presente y futuro en el manejo de la DMAE

El acto único en el abordaje de las enfermedades de la visión permite que en una única visita se diagnostique la patología y se defina el tratamiento más adecuado. «El acto único es el mayor avance que hemos conseguido implementar en todos los servicios de Oftalmología. Muchos pacientes mayores prefieren no pincharse antes que tener que molestar a la familia para que les acompañe. Esto nos facilita que los pacientes reciban un tratamiento adecuado con el menor número de visitas posibles. Si no tuviéramos esta posibilidad, estaríamos en aquella época en la que la mayoría de los pacientes se quedaban ciegos en muy poco tiempo», explica el Dr. Gismero, quien también observa que «la prevalencia de la DMAE en estadios avanzados se ha reducido cuando realmente la DMAE lo que hace es aumentar su prevalencia, porque cada vez hay mayor población en estas edades, y por tanto, cada vez tenemos más pacientes».

El farmacéutico Faus coincide con el oftalmólogo en la idea de que el panorama es cada vez más alentador: «Soy muy optimista con el futuro de estos tratamientos, porque la DMAE es una enfermedad que hace 10, 15 años, es cuando empezaba a tratarse con fármacos eficaces, pero el arsenal terapéutico ha sufrido unas mejoras importantes».

Esta innovación en los tratamientos es motivo de satisfacción para los profesionales que trabajan en este campo: «Creo que el trabajo que estamos haciendo es verdaderamente bueno y podemos estar muy orgullosos», sostiene el oftalmólogo.

Pero la investigación no se detiene: «Avanzamos hacia una medicina de precisión. Nos queda mucho por descubrir y por explorar», concluye el Dr. Gismero, subrayando la necesidad de seguir investigando para ofrecer soluciones aún más eficaces.

