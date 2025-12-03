Ystan Miel: un manjar de la naturaleza con la esencia de millones de flores

Mieles elaboradas en diversos entornos naturales de Málaga

La diversidad es una de las características del catálogo de Ystan Mie. En su web y en su tienda física en Istán ofrecen una amplia variedad de mieles: milflores, castaño, azahar o aguacate. Cada una elaborada en entornos naturales de diversas comarcas de la provincia de Málaga, en una permanente búsqueda de la flor adecuada para cada tipo de miel.

Para lograr esta variedad y calidad en su producción, Fernando sigue un calendario estricto, muy condicionado por cada periodo del año. «Arrancamos la actividad en Istán en enero y febrero, un periodo en el que observamos como las colmenas vuelven a tomar vida tras el descanso invernal, obteniendo la primera cosecha de miel en mayo», detalla Fernando.

Ya entrada la primavera, traslada las colmenas hasta el Valle del Guadalhorce, en busca de la flor del azahar. Posteriormente se desplazará hasta la zona de la Axarquía para que sus abejas polinicen la flor del aguacate. Finaliza la primavera en el Valle del Genal, donde elabora su miel de castaño. Y en junio cierra la temporada en Ronda, donde ubica la producción de la variedad milflores a lo largo del verano, recogiendo las últimas cosechas de la temporada en agosto. «Todas nuestras colmenas se sitúan en parajes naturales de incalculable valor, que desde Ystan Miel, contribuimos a conservar y mejorar», pone en valor.

«Los traslados los realizamos de noche, cuando las abejas se encuentran en el interior de la colmena, para garantizar que no perdemos ninguna. Entonces cerramos la piquera y las trasportamos para que ya amanezcan en una nueva ubicación», relata Fernando.

Tras esta intensa temporada de primavera-verano, en otoño e invierno las abejas toman un merecido descanso. «Durante este tiempo no producen, es un paréntesis que aprovechamos para mantener las colmenas vivas con una temperatura cálida, y para vacunarlas, evitando así que disminuya el número de polinizadoras», explica Fernando

Una actividad afectada por el cambio climático

En este sentido, la producción de miel es una actividad plenamente afectada por las consecuencias del cambio climático. «La ausencia de lluvias, o que se produzcan fuera de la fecha habitual, son factores que afectan directamente a la producción por los efectos que provocan en las flores que polinizan las abejas», comenta Fernando.

La falta de lluvias también provoca que no crezcan flores suficientes para el número de abejas. «La abeja reina sigue produciendo huevos aunque no haya alimento para todas», lamenta Fernando. La presencia de nuevas especies invasoras más agresivas, como las variedades asiáticas y orientales de abejas cada vez más presentes en Málaga, suponen otro factor de riesgo para su producción. «Cada año está resultando más difícil: cada año hay más bajas, y para aumentar la producción hay que luchar por mantener viva cada colmena», advierte

«La apicultura es un trabajo duro, afectado por muchos factores: la gente que piensa que basta con colocar las colmenas y retirar la miel esta muy equivocada. No obstante, es una labor muy gratificante: ver cada año como la colmena se inunda de vida es muy gratificante», valora Fernando.

Internacionalización y presencia en el sector gourmet

Entre los objetivos que se marca Ystan Miel para 2026 se encuentra incrementar sus exportaciones a mercados extranjeros que aprecian mucho la miel natural que producimos en nuestro país, como Bélgica, Japón o Emiratos Árabes. «La miel española está muy valorada, reconocida entre las mejores del mundo por sus propiedades saludables. Nosotros la vendemos cristalizada, sin derretir para que sea más líquida, conservando así todas sus propiedades», resalta Fernando.

Propiedades saludables que varían de una miel a otra: «La miel de azahar tiene propiedades relajantes, la miel de castaño resulta ideal para combatir la anemia, la milflores es un endulzante antibacteriano y la de aguacate es rica en hierro orgánico».

De cara a la Navidad, Ystan Miel lanza al mercado una nueva presentación como regalo ideal para el público gourmet: canastillas con sus diversas variedades de miel, ya sea en monodosis o en botes de un kilo.

«Estamos planteando un nuevo diseño para seguir avanzando en el mercado de alta gama: ya estamos presentes con el formato monodosis en los mejores hoteles de Marbella, Ronda, Mijas o Sierra Nevada, y colaboramos con restaurantes con Estrella Michelín», comenta sobre el creciente protagonismo de Ystan Miel en el sector gourmet, que aprecia especialmente un producto 100% artesano y natural como el que ofrecen.

