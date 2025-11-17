Secciones
La marca malagueña presenta la colección que ofrece un acceso exclusivo al Black Friday para quienes forman parte de su Social Club y da un nuevo paso en la evolución de su estilo preppy.
La estética de la vida académica de la cultura anglosajona casa a la perfección con el periodo otoñal. Bibliotecas con interiores cálidos de madera, campus deportivos jalonados por las hojas que caen de los árboles, clubes sociales en los que la elegancia no se encuentra reñida con la juventud… Un escenario temático evocador que Harper & Neyer ha elegido para ambientar su nueva campaña y colección para la temporada de otoño: ‘Social Club’. Un nuevo paso hacia adelante en la consolidación de la personal estética de la firma de moda masculina malagueña, una evolución de su singular y atemporal aproximación a la estética preppy hacia un territorio más personal y maduro.
El club privado como concepto
Así, el punto de partida de la campaña es el concepto de club privado, tomando como inspiración la estética universitaria británica y estadounidense, muy vinculada a la línea estética de Harper & Neyer, asociándola además a otros entornos, como el mundo del rugby.
Una propuesta estética vinculada a la temporada otoño-invierno
La campaña está protagonizada por un grupo de amigos que representan fielmente los valores que Harper & Neyer quiere representar con ‘Social Club’: complicidad, cercanía y una amena ligereza que aporta dinamismo y luminosidad. La estética otoñal e invernal se refuerza con los colores seleccionados: marinos, burdeos, crudos y tonos cálidos. Una propuesta que entronca directamente con el lema de Harper & Neyer, “Celebra quién eres”, siendo ‘Social Club’ una celebración de su forma de entender la moda masculina desde la autenticidad y la pertenencia.
Una evolución fiel a la esencia de la marca
De esta forma, Harper & Neyer traslada su moda a un nuevo escenario muy acorde con la temporada, situando a las prendas de la nueva colección en situaciones cotidianas, a través de una narrativa sutil y no exenta de humor. ‘Social Club’ pone el foco en elementos como la calidad de los tejidos, el detallismo en los acabados de las prendas y la versatilidad de los looks que ofrece Harper & Neyer. De esta forma, la campaña impulsa una evolución estética en la imagen de la marca, pero que en ningún momento rompe con su esencia característica.
Un momento de expansión para Harper & Neyer
Además de una cierta evolución en su universo estético, ‘Social Club’ confirma el momento de expansión y crecimiento que vive Harper & Neyer, con una presencia nacional cada vez más importante, que apuntala su posición privilegiada e influyente dentro de la moda masculina. Además, con ‘Social Club’ Harper & Neyer también potencia el concepto de comunidad en torno a su propuesta estilística.
Sobre Harper & Neyer
Harper & Neyer es una firma de moda masculina nacida en Málaga, reconocida por su estilo preppy, atemporal y sofisticado. Sus colecciones ofrecen total looks, desde propuestas casual hasta opciones más formales, con especial atención a la calidad, los tejidos y los detalles. Su lema, “Celebra quién eres”, se refleja en Social Club como una forma de entender el estilo desde la autenticidad y la pertenencia.