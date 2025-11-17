Una propuesta estética vinculada a la temporada otoño-invierno

La campaña está protagonizada por un grupo de amigos que representan fielmente los valores que Harper & Neyer quiere representar con ‘Social Club’: complicidad, cercanía y una amena ligereza que aporta dinamismo y luminosidad. La estética otoñal e invernal se refuerza con los colores seleccionados: marinos, burdeos, crudos y tonos cálidos. Una propuesta que entronca directamente con el lema de Harper & Neyer, “Celebra quién eres”, siendo ‘Social Club’ una celebración de su forma de entender la moda masculina desde la autenticidad y la pertenencia.

Una evolución fiel a la esencia de la marca

De esta forma, Harper & Neyer traslada su moda a un nuevo escenario muy acorde con la temporada, situando a las prendas de la nueva colección en situaciones cotidianas, a través de una narrativa sutil y no exenta de humor. ‘Social Club’ pone el foco en elementos como la calidad de los tejidos, el detallismo en los acabados de las prendas y la versatilidad de los looks que ofrece Harper & Neyer. De esta forma, la campaña impulsa una evolución estética en la imagen de la marca, pero que en ningún momento rompe con su esencia característica.

Un momento de expansión para Harper & Neyer



Además de una cierta evolución en su universo estético, ‘Social Club’ confirma el momento de expansión y crecimiento que vive Harper & Neyer, con una presencia nacional cada vez más importante, que apuntala su posición privilegiada e influyente dentro de la moda masculina. Además, con ‘Social Club’ Harper & Neyer también potencia el concepto de comunidad en torno a su propuesta estilística.

Sobre Harper & Neyer

Harper & Neyer es una firma de moda masculina nacida en Málaga, reconocida por su estilo preppy, atemporal y sofisticado. Sus colecciones ofrecen total looks, desde propuestas casual hasta opciones más formales, con especial atención a la calidad, los tejidos y los detalles. Su lema, “Celebra quién eres”, se refleja en Social Club como una forma de entender el estilo desde la autenticidad y la pertenencia.