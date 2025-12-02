Navidad y Nochevieja en Vincci Selección Posada del Patio 5*: un diciembre de historia, música y magia veneciana

Una Nochebuena familiar y gourmet



Entre los momentos más entrañables del mes destaca la Cena de Nochebuena, diseñada para quienes desean celebrar en un ambiente acogedor sin renunciar a la excelencia gastronómica. La velada comienza a las 19:30h, en un salón cálido con música en directo, y continúa después en la biblioteca del hotel, habilitada especialmente para una sobremesa familiar, relajada y hogareña. El menú, elaborado con mimo y pensado para evocar los sabores tradicionales de estas fechas, propone: un pequeño bocado festivo: bombón de “Foierrero Rocher”, pensado para abrir la cena con un toque lúdico y refinado; como entrante, el canelón de gamba roja y vieiras, servido sobre una bechamel elaborada con su propio coral, acompañado de aceite de cebollino y caviar de cítricos. Un plato delicado, aromático y lleno de matices marinos. El plato principal es el solomillo de cordero con costra de hierbas, acompañado de un parmentier de calabaza trufada y una reducción de vino tinto y cacao, que aporta profundidad y perfume al conjunto. Como colofón, el lingote de caramelo, con ganache de cacahuete, praliné de turrón y frutos rojos: un cierre elegante y con clara alma navideña. En cuanto al maridaje, a cargo del vino blanco de Pazo de San Mauro, Albariño; el vino tinto de Pétalos del Bierzo y el cava Anna de Codorníu Blanc de Blancs. Una experiencia navideña completa por 140 euros por persona, perfecta para disfrutar en familia sin renunciar al toque gourmet.

Nochevieja con esencia veneciana: la gran cita del año



El broche de oro llega el 31 de diciembre. Esa noche, el hotel se transforma para acoger una celebración inspirada en el Carnaval Veneciano. La velada comienza a las 20:00h con un cóctel de bienvenida, para después dar paso a una cena de gala excepcional firmada por el equipo culinario del hotel.

El aperitivo del chef abre boca con un carpaccio de wagyu acompañado de rúcula en polvo, maracuyá, pecorino trufado, granada fresca y piñones tostados. Le sigue un entrante de paccheri rellenos de berenjena y ricotta, coronados con bogavante, huevas de ikura y una delicada crema de porcini. El pescado, una chuleta de rodaballo, se presenta con caviar de lentejas, alcachofas confitadas a la salvia y salsa puttanesca con garum y un toque de chile. La carne, un ossobuco de Black Angus, llega acompañada de guanciale crujiente, parmentier de topinambur, toffee de castañas, salsa de su jugo, saltimbocca y gorgonzola. Para terminar, dos postres a elegir: lingote de tiramisú o Ferrero Rocher de pistacho, además de las tradicionales uvas de la suerte. A la altura del menú, la bodega propone un blanco Quinta Apolonia de Belondrade y un tinto Macán Clásico de Rioja (Vega Sicilia y Rothschild), además del imprescindible Moët & Chandon para recibir el nuevo año con estilo.

La gala incluye música en directo y cotillón. Todo, por un precio de 285 euros por persona, que garantiza una experiencia completa donde la gastronomía, la ambientación y la celebración se integran en perfecta armonía.

Diciembre a ritmo de música acústica: Acoustic Sessions



Durante todo el mes, el lobby bar del hotel acoge las Acoustic Sessions, una serie de conciertos íntimos que envuelven las noches malagueñas en un ambiente cálido, elegante y perfecto para sumergirse en el espíritu navideño. El cartel incluye:

• Richard Ray Farrell – Jueves 4 de diciembre | 20:30h



• Rodrigo & Javier – Jueves 11 de diciembre | 20:30h



• J. Aranda & J. Muñoz – Jueves 18 de diciembre | 20:30h



• Iris Oboe duet – Navidad, 25 de diciembre | 20:30h

Una selección de voces y ritmos que aportan sofisticación y un toque clásico a este diciembre festivo.

Reservas: +34 951 00 10 20 • reservas.posada@vinccihoteles.com



Hotel Vincci Selección Posada del Patio 5*



C/ Pasillo Santa Isabel 7, 29005 Málaga