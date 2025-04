Harper & Neyer lanza su campaña más ambiciosa: una historia contada desde el aire

El spot arranca con una frase evocadora: «They say there’s no second chance for a first impression, and that there are first times that become forever». El prólogo a lo que supondrá el primer despegue en avioneta para su protagonista, un joven que se enfrenta a su primer vuelo en solitario. Una historia que apela a valores como la valentía como motor para la toma de decisiones vitales.

Al igual que sucedía al comienzo, otra frase marca el climax emocional de la historia: “I’ll keep filling my life with first times… but always with you”, revelando así la verdadera protagonista del spot: una marca capaz de acompañarnos en cada etapa vital y paso importante de nuestras vidas.

La campaña ya está disponible en las redes sociales de la firma, junto a contenido exclusivo que amplía y complementa la historia que sirve de punto de partida.

Así, la campaña más ambiciosa y con una inversión más potente de la historia de Harper & Neyer sirve de presentación de la nueva colección de la firma, “Navy Seals”, cuyo estilo articula y representa a la perfección el lema que mejor representa a la marca de origen malagueño: “Celebra quien eres”. Prendas que combinan funcionalidad y elegancia con carácter. Inspiradas en la aviación y la marina del siglo pasado, supone una propuesta estética ideal para la primavera, con el empleo de tonos como verde olivo, azul marino, beige y blanco. Prendas exteriores, polos, chinos y suéteres ligeros caracterizados por su estética atemporal. El resultado final evoca uniformes clásicos del mundo del aire y marítimo, pero reinterpretados con el sello retro y preppy de raíces anglosajonas que siempre ha caracterizado a la marca.

La colección «Navy Seals» ya está disponible tanto en la tienda online como en los puntos de venta físicos de Harper & Neyer. Una nueva línea estética para la marca que sabe trasladar fielmente el espíritu de esta ambiciosa y original campaña al terreno de la moda: superación y autenticidad, valores esenciales en la identidad estética de Harper & Neyer.