El Museo del Automóvil y la Moda acelera hacia el millón de visitantes

Logros del año y cifras históricas



El Museo ha vuelto a consolidarse tanto a nivel de visitantes como de facturación asentando unos cimientos cada vez más fuertes de un espacio que cada vez tiene más proyección dentro del segmento cultural y turístico de la ciudad de Málaga. Tanto es así que, próximamente, el MAM superará la barrera del millón de visitantes.

¿Qué destacarían del último año en el museo?



(Elvira Carrera): Estamos a punto de alcanzar el millón, con más de 960.000 personas que nos han visitado hasta ahora. Además, la facturación ha vuelto a crecer respecto al ejercicio anterior, lo que demuestra que nuestra propuesta cultural es sostenible y atractiva. El Museo siempre ha ido en constante evolución, su crecimiento ha sido exponencial, nos estamos situando entre uno de los Museos más visitados de Málaga y eso, para nosotros, que no dejamos de ser una pyme, es sinónimo de éxito.

(Mar González): Hemos conseguido situarnos, una vez más, entre el 10 % de ‘Las Mejores Cosas que Hacer’ en todo el mundo, según TripAdvisor, posicionándose como el primer museo de Málaga mejor valorado por los usuarios de la reconocida plataforma a nivel nacional. Este pasado septiembre celebramos nuestro 15º aniversario, un hito que refleja nuestra evolución desde un museo de automóviles y moda hasta un referente cultural completo.

¿Qué exposiciones y eventos han marcado el año?

(Mar González): Hemos acogido exposiciones temporales como la de Ágatha Ruiz de la Prada, Dior Coded, Hestia, La Pasión por el Rally y Ars Textum. Actualmente, el espacio también tiene abierta al público la exposición ‘Mujeres al Volante’, una muestra fotográfica realizada de manera altruista por el fotógrafo Luis Manuel Gómez Pozo, enfocada en la lucha contra la violencia de género y que combina arte y concienciación social, con charlas de la piloto Laura Aparicio, la comisaria técnica Miriam Silva y la fiscal Gracia Rodríguez. Todo ello, además, ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, al Equipo de Atención a la Mujer de Málaga y a Vídeo Promoción.

(Elvira Carrera): El MAM Fashion Forum, con su cuarta edición, se ha consolidado como punto de encuentro de profesionales de la moda en el sur de España, convirtiendo abril en el mes de la moda en Málaga. Ya estamos planificando la quinta edición.

El museo ha introducido nuevas tecnologías, ¿cómo ha impactado en la experiencia del visitante?



(Elvira Carrera): A principios de año estrenamos gafas de realidad virtual, convirtiéndonos en el primer museo de Málaga en ofrecer esta experiencia. Además, hemos instalado tótems digitales que permiten recorridos virtuales de las galerías, visitas 360º de los coches e interacción con personajes relacionados con cada exposición.

(Mar González): La tecnología nos permite acercar el museo a todos y crear experiencias memorables, algo que seguirá siendo una prioridad en los próximos años.

Proyectos futuros



Hace apenas dos años, la organización del Museo del Automóvil y la Moda de Málaga decidió abrir aún más sus puertas para acoger exposiciones temporales, tanto propias como externas, para así apostar por el arte en todas sus vertientes y nacionalidades. Desde entonces, son numerosos los artistas y comisarios que se han interesado por el espacio tan exclusivo que ofrece el MAM.

¿Qué planes tiene el MAM para los próximos meses y años?



«Para estas Navidades estamos preparando una nueva exposición temporal. Y de cara al próximo año, tenemos que plantearnos la situación del Museo y la apuesta del Ayuntamiento para garantizar su continuidad en la ciudad de Málaga».

El MAM como referente cultural en Málaga



El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga es un espacio diferente y ese es su principal valor y aporte a la ciudad. A nivel cultural la colección del museo es excepcional. Un centenar de vehículos clásicos entre los que se encuentra un Hispano Suiza, un Mercedes 540K o un coche eléctrico de 1916; además de cientos de piezas de moda, con vestidos de casas como Dior, Chanel, Rabanne, Balenciaga, Gucci… Se trata de una colección realmente única capaz de atraer a los mayores y mejores especialistas de ambas esferas.

A la singularidad de su contenido hay que sumar el enorme abanico de posibilidades que ofrece el espacio, empezando por las características que hacen posible que el MAM acoja eventos MICE de gran aforo, tanto nacionales como internacionales, y ofrezca en ellos la posibilidad de conocer una colección privada al mismo tiempo que se celebra un congreso, el lanzamiento de un producto o la presentación del último modelo de alguna casa de automoción. Además, el espacio museístico se ha convertido ya en un referente de cara a las grabaciones de grandes formatos de televisión, documentales, videoclips de artistas internacionales o producciones cinematográficas.

Eventos privados, públicos y otros creados por el propio museo – como el MAM Fashion Forum o la Caravana Solidaria – forman parte de la ciudad y de sus vecinos.

El Museo del Automóvil y la Moda es parte de la oferta cultural, turística y de congresos de la ciudad, parte de la vida de sus ciudadanos y un elemento crucial para dar a conocer la manera de ser, trabajar y sentir de Málaga en cualquier parte del mundo.