Cuenta atrás para la celebración del V SUR Wines & Gourmet

Como en cada nueva edición, SUR Wines & Gourmet prosigue aumentando la cantidad y calidad de las presentaciones y catas de su programación, que cada año sirve de escaparate de la variedad y riqueza del sector enológico nacional e internacional.

Este año el salón organizará sus catas en dos salas diferentes. La jornada comenzará en la sala 1 a las 12.10 horas, con la presentación «Vinos ‘Málaga’, esencia en equilibrio», a cargo de Sabor a Málaga. A continuación, a las 13.00 en la sala 2, DO Rueda realizará la cata ‘Grandes vinos de Rueda‘. A las 13.15 en la sala 1 la DO Aceite Priego de Córdoba conducirá la presentación «Aceites peculiares de la DO Priego de Córdoba«. La sala 2 acogerá a las 14.05 «Pedro Ximénez, un vino para cada producto», de la mano de Sabor a Córdoba. Y la jornada de mañana concluirá en la sala 1 a las 14.20 con una cata de sushis y sakes a cargo de Com Import.

Tras la pausa del almuerzo, la programación del salón continuará a las 17.10 en la sala 1 con la presentación de Sabor a Málaga «Vinos ‘Sierras de Málaga’, la excelencia de la diversidad». A las 17.30 en la sala 2 la DO Navarra organizará una gran cata de sus vinos rosados. «Vinos ganadores del concurso ‘Vino de Museo’ del Museo Provincial del Vino de Valladolid«, organizada por la Diputación de Valladolid, será la siguiente cata, que tendrá lugar a las 18.25 en la sala 1. La Diputación de Almería será la encargada de cerrar la programación de esta quinta edición a las 18.50 en la sala 2 con la presentación «Sabores de Almería».

Los profesionales interesados en participar en las diversas catas pueden inscribirse ya de forma gratuita en este enlace.