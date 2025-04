Comienza la cuenta atrás para la celebración de Oh, See! Málaga 2025

Entre los primeros confirmados ya figuraban nombres de peso como Mikel Izal, referente del pop indie nacional; Carlos Sadness, con su particular estilo que mezcla pop, folk y tropical; la poderosa voz de Queralt Lahoz; el rock alternativo de Cala Vento; y propuestas muy esperadas como Neverland Bari y Miss Deep’in.

Sidonie, una de las bandas más icónicas del indie español, traerá a Málaga su directo cargado de himnos generacionales. Les acompañarán el dúo Siloé, con un show que promete emoción y energía a partes iguales; Karavana, con su frescura y desenfado; los ritmos mestizos y letras vibrantes de Tu Otra Bonita; el pop melódico de Ultraligera; la originalidad vocal de María de Juan y los potentes ritmos electrónicos de Don Fluor.

Además, el espacio Oh, See! Club, pensado para los amantes de la música electrónica y las sesiones de DJs, también se refuerza. A los ya confirmados Second Djs, Yahaira, Jotapop, Sra. Tarde y Ruidosa, se suman ahora David Van Bylen, Maadraaassoo, JGR e Hinojo Plata, completando así un cartel que garantiza diversión hasta el último minuto.

Como cada año, Oh, See! Málaga no se olvida de su espíritu familiar. El festival volverá a contar con la zona Oh, Kids!, pensada para que los más pequeños también puedan disfrutar de la experiencia, y una zona VIP para quienes buscan algo más exclusivo, con acceso prioritario, barra privada y zona verde para relajarse entre conciertos.

Con el buen tiempo casi garantizado y la primavera en pleno esplendor, el festival se consolida como la gran cita musical de mayo en la Costa del Sol. Los abonos están ya disponibles en la web oficial www.ohseemalaga.com