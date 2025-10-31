Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Uno de los riñones de cerdo en el que se introdujeron los orgánulos humanos. IBEC

Prueban en cerdos una técnica pionera para reparar los órganos antes de un trasplante

19 personas fallecen anualmente en Europa por la falta de órganos

Jon Garay

Jon Garay

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:00

Casi 5.000 personas esperan cada año en España la noticia de que les llega el órgano que necesitan. En toda Europa, 19 personas fallecen ... anualmente por este motivo. Una de las alternativas que los científicos llevan explorando son los xenotrasplantes, es decir, el empleo de riñones, corazones, pulmones e hígados -estos son los empleados hasta ahora- de cerdos para ganar tiempo en esa carrera por prolongar la vida de los pacientes.

