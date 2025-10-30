¿Cómo logran las ballenas de Groenlandia vivir más de 200 años?

Jon Garay Jueves, 30 de octubre 2025, 00:22 | Actualizado 00:59h. Comenta Compartir

Los inuit son probablemente los seres humanos que mejor conocen a la ballena de Groenlandia. Instalados en el gélido ártico -viven en el norte de Canadá, Alaska, Siberia y la propia Groenlandia-, su subsistencia depende en buena medida de unos gigantes que pueden alcanzar los 18 metros de largo y superar las 80 toneladas de peso. Estas medidas las convierten en uno de los cetáceos más grandes del mundo, solo por detrás de la inmensa ballena azul y del rorcual común. Sin embargo, las Balaena mysticetus -su nombre científico- tienen una cualidad todavía más llamativa: una longevidad de récord. Los propios inuit aseguran que viven el equivalente a dos vidas humanas. Se quedan cortos. Los científicos han determinado que su esperanza de vida supera los 200 años, lo que las convierte en los mamíferos con una vida más larga.

La ballena de Groenlandia o ballena boreal

Aletas caudales anchas Manchas blancas en la base de la cola 70 cm 2 1 3 4 5 6 Su enorme cabeza ocupa un tercio del total Cuerpo robusto de piel lisa sin rugosidades, de color negro azulado o gris oscuro. 1 2 Espalda redondeada sin aleta o cresta dorsal. Manchas irregulares blancas en la mandíbula inferior. 3 4 Franja distintiva de manchas negras. 5 Están muy bien protegidas del frío. Los adultos tienen una gruesa capa de grasa, lo que les permite sobrevivir en las gélidas aguas del Ártico. 55 a 100 toneladas de peso De adultas, miden entre 14 y 18 metros de longitud 1 2 Comparación de tamaño con un hombre de estatura media 1 Costillas reducidas para disminuir la superficie expuesta en el ambiente, ayudando a la conservación de calor. Enorme boca con hasta 600 barbas que pueden alcanzar los 3 metros de largo cada una. Nadan lentamente con la ella abierta para filtrar el kril con sus barbas. 2 DISTRIBUCIÓN Son las únicas ballenas que pasan toda su vida en las aguas árticas. Sus migraciones son muy cortas, las realizan en sentido contrario a la formación del hielo. R E G I Ó N C I R C U N P O L A R D E L N O R T E Bahía de Hudson Mar de Groenlandia Mar de Beaufort Mar de Chukchi Rusia Canadá REPRODUCCIÓN 4-5 metros y 1.000 kg de peso - Las hembras da a luz a una sola cría, tras unos 13-14 meses de gestación. - Las crías son amamantadas durante un año. Duplican su tamaño el primer año ISABEL TOLEDO Aletas caudales anchas Manchas blancas en la base de la cola 1 2 3 70 cm 4 5 6 Su enorme cabeza ocupa un tercio del total Cuerpo robusto de piel lisa sin rugosidades, de color negro azulado o gris oscuro. 1 2 Espalda redondeada sin aleta o cresta dorsal. Manchas irregulares blancas en la mandíbula inferior. 3 4 Franja distintiva de manchas negras. 5 Están muy bien protegidas del frío. Los adultos tienen una gruesa capa de grasa, lo que les permite sobrevivir en las gélidas aguas del Ártico. Hendidura pronunciada detrás del espiráculo El surtidor es en forma de V debido a su espiráculo doble y alcanza unos 7 m de altura 2 1 Comparación de tamaño con un hombre de estatura media 55 a 100 toneladas de peso De adultas, miden entre 14 y 18 metros de longitud 1 Costillas reducidas para disminuir la superficie expuesta en el ambiente, ayudando a la conservación de calor. Enorme boca con hasta 600 barbas que pueden alcanzar los 3 metros de largo cada una. Nadan lentamente con la ella abierta para filtrar el kril con sus barbas. 2 DISTRIBUCIÓN Son las únicas ballenas que pasan toda su vida en las aguas árticas. Sus migraciones son muy cortas, las realizan en sentido contrario a la formación del hielo. R E G I Ó N C I R C U N P O L A R D E L N O R T E Mar de Beaufort Bahía de Hudson Mar de Groenlandia Mar de Chukchi Rusia Alaska Canadá REPRODUCCIÓN - Las hembras da a luz a una sola cría, tras unos 13-14 meses de gestación. 4-5 metros y 1.000 kg de peso - Las crías son amamantadas durante un año. Duplican su tamaño el primer año ISABEL TOLEDO Aletas caudales anchas Pueden tener también manchas blancas en la base de la cola Comparación de tamaño con un hombre de estatura media Espalda redondeada sin aleta o cresta dorsal Piel lisa sin rugosidades, de color negro azulado o gris oscuro 70 cm Manchas irregulares blancas en la mandíbula inferior Cuerpo robusto Franja distintiva de manchas negras Aletas amplias en forma de palas Su enorme cabeza ocupa un tercio del total Están muy bien protegidas del frío. Los adultos tienen una gruesa capa de grasa, lo que les permite sobrevivir en las gélidas aguas del Ártico. El surtidor es en forma de V debido a su espiráculo doble y alcanza unos 7 m de altura Hendidura pronunciada detrás del espiráculo Costillas reducidas para disminuir la superficie expuesta en el ambiente, ayudando a la conservación de calor. Nadan lentamente con la boca abierta para filtrar el kril con sus barbas. Comparación de tamaño con un hombre de estatura media 55 a 100 toneladas de peso Enorme boca con hasta 600 barbas que pueden alcanzar los 3 metros de largo cada una. De adultas, miden entre 14 y 18 metros de longitud DISTRIBUCIÓN Son las únicas ballenas que pasan toda su vida en las aguas árticas. Sus migraciones son muy cortas, las realizan en sentido contrario a la formación del hielo. R E G I Ó N C I R C U N P O L A R D E L N O R T E Bahía de Hudson Mar de Groenlandia Mar de Chukchi Mar de Beaufort Groen. Alaska Rusia Canadá EE UU REPRODUCCIÓN - Las hembras da a luz a una sola cría (entre marzo y agosto), después de unos 13-14 meses de gestación. - Las crías son amamantadas durante un año. 4-5 metros y 1.000 kg de peso Duplican su tamaño el primer año ISABEL TOLEDO Aletas caudales anchas Pueden tener también manchas blancas en la base de la cola Hendidura pronunciada detrás del espiráculo El surtidor es en forma de V debido a su espiráculo doble y alcanza unos 7 m de altura Espalda redondeada sin aleta o cresta dorsal Piel lisa sin rugosidades, de color negro azulado o gris oscuro Manchas irregulares de color blanco en la mandíbula inferior 70 cm Franja distintiva de manchas negras Cuerpo robusto La cabeza es enorme, ocupa un tercio del total Aletas amplias en forma de palas Están muy bien protegidas del frío. Los adultos tienen una gruesa capa de grasa, lo que les permite sobrevivir en las gélidas aguas del Ártico. DISTRIBUCIÓN REPRODUCCIÓN Son las únicas ballenas que pasan toda su vida en las aguas árticas. Sus migraciones son muy cortas, las realizan en sentido contrario a la formación del hielo. - Las hembras da a luz a una sola cría (entre marzo y agosto), después de unos 13-14 meses de gestación. - Las crías son amamantadas durante un año. R E G I Ó N C I R C U N P O L A R D E L N O R T E 4-5 metros y 1.000 kg de peso Bahía de Hudson Mar de Groenlandia Mar de Chukchi Mar de Beaufort Groen. Duplican su tamaño el primer año Alaska Rusia Canadá EE UU Costillas reducidas para disminuir la superficie expuesta en el ambiente, ayudando a la conservación de calor. Nadan lentamente con la boca abierta para filtrar el kril con sus barbas. Comparación de tamaño con un hombre de estatura media Enorme boca con hasta 600 barbas que pueden alcanzar los 3 metros de largo cada una. 55 a 100 toneladas de peso De adultas, miden entre 14 y 18 metros de longitud ISABEL TOLEDO

Esta extraordinaria longevidad lleva tiempo intrigando a los biólogos, que tratan de descubrir como estos enormes animales han logrado esquivar enfermedades como el cáncer. En teoría, cuanto más vive cualquier organismo -las plantas también pueden tener tumores-, más probabilidades hay de que se produzcan las mutaciones que desembocan en esta enfermedad. Además, cuanto más grande es un animal, más células tiene y, por tanto, más probabilidades de que se produzcan esos errores de copia fatales. Sin embargo, los roedores sufren más tumores que nosotros mismos y todavía muchos más que los elefantes y que las propias ballenas. Es lo que se conoce como 'paradoja de Peto', por el nombre del epidemiólogo británico que dio con esta aparente contradicción en los años setenta del siglo pasado.

La soluciones que las especies más grandes para esquivar el cáncer son variadas. En el caso de los elefantes, se sabe que su 'secreto' reside en un gen llamado p53, que se encarga de eliminar las mutaciones peligrosas. Tienen hasta diez copias más que los seres humanos. Un trabajo publicado este miércoles en la revista 'Nature' indaga en la estrategia de las ballenas de Groenlandia para vivir dos siglos. Y no es el mencionado gen. «Los fibroblastos -un tipo de células- de ballena de Groenlandia mostraron una menor actividad basal de p53 y ningún aumento de la apoptosis -el mecanismo por el que las células se 'suicidan' una vez cumplida su función; justo esto es lo que no hacen las células cancerosas- en comparación con las células humanas tras el estrés genotóxico. Estos hallazgos sugieren que es poco probable que una mayor señalización de p53 contribuya significativamente a la resistencia al cáncer de la ballena de Groenlandia», aseguran.

¿Qué estrategia siguen entonces? La clave sería una proteína llamada Cirbp. «Promueve la reparación de los daños en el ADN y facilita también la adaptación al frío», explica a este periódico Vera Gorbunova, codirectora del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Universidad de Rochester y coautora de la investigación. En su trabajo, el equipo dirigido por el profesor Jan Vijg, de la Facultad de Medicina Albert Einstein, de Nueva York, investigó la probabilidad de que las células de ballena de Groenlandia mutaran a células cancerosas al aplicarles un estímulo oncogénico como la radiación ultravioleta. Vieron que, de hecho, necesitaron de menos mutaciones para volverse malignas que las células humanas. Sin embargo, tenían menos de estas alteraciones. En otras palabras, no es que no sufran mutaciones -de hecho, tienen más- pero son más capaces de repararlas.

Es en este punto donde entra la proteína Cirbp. «Descubrimos que estas ballenas presentan una alta expresión en fibroblastos y tejidos», destacan. «Los seres humanos también la tenemos, pero producimos muy poca, mucho menos que las ballenas», asegura Gorbunova, considerada una de las mayores expertas del mundo en longevidad. Comprobaron incluso que si incrementaban su presencia en las moscas de la fruta, estas vivían más.

-¿Podríamos utilizar los seres humanos la estrategia de estas ballenas?

-Sí. El estudio muestra que hay margen de mejora. Podemos mejorar la reparación del ADN y aumentar la producción de Cirbp sería una buena solución.

Los récords de la almeja de Islandia y del tiburón de Groenlandia Pese a su extraordinaria longevidad, las ballenas de Groenlandia quedan lejos de ser la especie animal con mayor esperanza de vida. El récord lo ostenta la almeja de Islandia (Arctica islandica), que pueden vivir hasta 507 años. Entre los vertebrados, destaca el caso del tiburón de Groenlandia (Somniosus microcephalus), que llega a los 400, según un estudio publicado en 2016 por científicos daneses en la revista 'Science'.

Reporta un error