Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De los 82 ovocitos, solo el 9% se desarrolló hasta la llamada etapa de blastocito, cinco días después de la fecundación. Laboratorio Mitalipov

Hito en la genética: logran óvulos fecundables a partir de células de la piel

«Se trata de una prueba de concepto que tiene como objetivo que todas las mujeres puedan tener sus propios óvulos», subrayan los autores del revolucionario trabajo

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:02

El escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke afirmó en 1962 que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada se confunde con la magia. Algo de eso ... ocurre, a ojos de los legos en genética, con un estudio científico publicado este martes en la revista 'Nature Communications'. En él se abre la posibilidad de obtener óvulos a partir de las células de la piel, una alternativa a la fecundación in vitro y otras técnicas de reproducción asistida. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado hace dos años aseguró que una de cada seis personas en el mundo sufrirá algún problema de infertilidad a lo largo de su vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  5. 5 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  6. 6

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  7. 7 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  8. 8 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  9. 9 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hito en la genética: logran óvulos fecundables a partir de células de la piel

Hito en la genética: logran óvulos fecundables a partir de células de la piel