Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del glaciar del Aneto desde el Portillón Superior. J.G.

Los glaciares de los Pirineos confirman su declive y pierden hasta 5 metros de espesor en un año

El último estudio sobre su situación desvela que el más grande, el del Aneto, se ha fragmentado y ha perdido más de la mitad de su superficie desde 2011

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:33

Comenta

Tras la tregua que las acumulaciones de nieve dieron el año pasado, el último balance sobre el estado de los glaciares de los Pirineos confirma ... un declive que los expertos consideran irreversible. «Solo con una sucesión de muchos años de acumulación de nieve y de bajada de temperaturas podrían sobrevivir. A corto plazo resulta imposible», explica Jesús Revuelto, investigador del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC). Según los últimos datos publicados por el Grupo de Investigación CryoPyr del que forma parte, las zonas donde el hielo quedó expuesto han experimentado pérdidas muy acusadas, similares a las registradas en los peores años de la última década. «Estos resultados sitúan el año 2024-2025 como el tercero peor en cuanto a pérdidas desde que se dispone de datos anuales, tras los años extremos de 2021-2022 y 2022-2023», reza el informe. En el caso del más grande de todos ellos, el del Aneto, los datos son igualmente preocupantes: se ha fraccionado de nuevo y la parte situada bajo el collado de Coronas se considera ya un helero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  2. 2 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  3. 3 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  7. 7 Localizan a dos adolescentes fugadas hace una semana de un centro tutelado en Algarrobo
  8. 8 Pillada una pareja en Málaga por trucar máquinas recreativas y lograr ocho mil euros en premios
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los glaciares de los Pirineos confirman su declive y pierden hasta 5 metros de espesor en un año

Los glaciares de los Pirineos confirman su declive y pierden hasta 5 metros de espesor en un año