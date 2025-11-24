Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La primatóloga Jane Goodall estudió el comportamiento de los chimpancés, que también se besan. Afp

El primer beso ocurrió hace 21 millones de años

Un estudio de la prestigiosa Universidad de Oxford asegura que es muy probable también que los neandertales se besaran

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

El primer beso entre seres humanos del que se tiene constancia se remonta a hace 4.500 años. Aparece en una tablilla de arcilla babilónica ... en la que una pareja tiene relaciones sexuales, según mostró un estudio publicado en mayo de 2023. «Se han conservado cientos de tablillas de arcilla que contienen claros ejemplos de que los besos eran parte de la intimidad en aquellos tiempos», explicaban. Sin embargo, besarse no es un comportamiento exclusivamente humano. Todo lo contrario. Es algo muy común entre los primates, desde los chimpancés y los bonobos hasta los orangutanes. Ahora, una investigación llevada a cabo por especialistas de la Universidad de Oxford ha llegado a la conclusión de que esta práctica se retrotrae mucho antes en el tiempo, a hace entre 16,9 y 21,5 millones de años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  3. 3 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El primer beso ocurrió hace 21 millones de años

El primer beso ocurrió hace 21 millones de años