Los chimpancés toman el alcohol equivalente a al menos dos cervezas diarias

Un estudio sugiere un origen evolutivo compartido con los humanos en la atracción hacia esta sustancia

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:15

Cuando están en su hábitat natural, en África, los chimpancés consumen a diario una cantidad de etanol equivalente a más de dos bebidas alcohólicas estándar. ... No lo hacen bebiendo, sino comiendo, a través de las frutas fermentadas que forman parte esencial de su dieta, según revela un estudio publicado en la revista 'Science Advances'. Pero lo interesante de esta llamativa investigación, además de completar nuestro conocimiento sobre los hábitos alimenticios de nuestros parientes más cercanos entre los primates, es que sugiere que la exposición al alcohol pudo ser una constante en la dieta de nuestros ancestros comunes.

