Kitagawa, Robson y Yaghi, premio Nobel de Química 2025

El organismo les otorga esta condecoración «por el desarrollo de estructuras organometálicas»

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:53

Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi han ganado el Premio Nobel de Química 2025 «por el desarrollo de estructuras organometálicas», informó el ... miércoles el organismo que otorga el premio.

