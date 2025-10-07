Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis. Reuters

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, premio Nobel de Física 2025

El Instituto Karolinska de Estocolmo ha comunicado la decisión por «el decubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico»

C. P. S.

Martes, 7 de octubre 2025, 11:56

Comenta

El Premio Nobel de Física 2025 ha sido otorgado a John Clarke, de la Universidad de California, Michel H. Devoret, de la Universidad de Yale ... y la Universidad de California y John M. Martinis, de la Universidad de California, por «por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de energía en un circuito eléctrico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  3. 3 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  7. 7 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  8. 8 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, premio Nobel de Física 2025

John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, premio Nobel de Física 2025