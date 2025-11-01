La Nasa replica a Kim Kardashian: «Sí, ya hemos estado en la Luna»

La Nasa ha tenido que salir al paso de nuevo de una de las teorías conspirativas con más larga trayectoria: la de que el ser ... humano nunca ha llegado a la Luna. «Sí, ya hemos estado en la Luna antes… ¡seis veces!», aseguró ayer Sean Duffy, el administrador interino de la agencia espacial internacional, en respuesta a unas declaraciones de la polémica empresaria Kim Kardashian, que había puesto en duda que Neil Armstrong y Buzz Aldridge pisaran el satélite terrestre en 1969.

«No sucedió», había dicho este jueves la influencer en un momento de 'The Kardashians', el reality que protagoniza. Intentaba convencer a Sara Paulson, su compañera de reparto. «Te he enviado, hasta ahora, un millón de artículos con Buzz Aldrin y... el otro (en referencia a Armstrong)», añadió para hacer referencia a continuación a una supuesta respuesta de Aldrin en una entrevista en la que preguntado por cuál había sido el momento más aterrador del alunizaje, este habría respondido que «no hubo ningún momento aterrador porque no sucedió. Podría haber sido aterrador, pero no lo fue porque no sucedió».

Sobre las fuentes de las que bebía para poner en duda el histórico momento, Kardashian aseguró que lo había visto en Tik Tok: «Van a decir que estoy loca pase lo que pase. Pero, por favor, vayan a TikTok, compruébenlo ustedes mismos». Además de desdecir a la estrella televisiva, Duffy hizo referencia a los planes de la Administración Trump de regresar al satélite terrestre: «Y aún mejor: el programa Artemis de la Nasa regresa bajo el liderazgo del presidente Trump. Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también».

Aunque no deja de ser paradójico que un Gobierno que cuenta en su seno con el conspiranoico Robert Kennedy salga a desmentir un bulo científico, las dudas sobre el alunizaje han sido aclaradas una y otra vez por los expertos. Las estrellas que no se ven -todas las misiones se realizaron durante el día lunar, de manera que la luz del sol opacaba a la de las estrellas-, la bandera que supuestamente ondea cuando no hay viento -en realidad, no lo hace-, las huellas en la superficie lunar -las naves actuales han certificado que siguen allí-… Incluso un estudio publicado en 2016 apuntó que esta supuesta conspiración habría necesitado de la participación de 400.000 colaboradores.

La estrella televisiva aprovechó la respuesta del responsable de la agencia espacial para preguntarle por el cometa Atlas 3I, que según informaciones falsas que circulan por internet sería una nave alienígena. Duffy aclaró que se trata del tercer cometa interestelar detectado y que no representa ninguna amenaza.