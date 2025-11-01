Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El astronauta Eugene Cernan camina por la Luna en la misión del Apolo 17. Nasa

La Nasa replica a Kim Kardashian: «Sí, ya hemos estado en la Luna»

La empresaria e influencer había puesto en duda el alunijaze en su reality. «Por favor, vayan a TikTok, compruébenlo ustedes mismos», argumentó

Jon Garay

Jon Garay

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

La Nasa ha tenido que salir al paso de nuevo de una de las teorías conspirativas con más larga trayectoria: la de que el ser ... humano nunca ha llegado a la Luna. «Sí, ya hemos estado en la Luna antes… ¡seis veces!», aseguró ayer Sean Duffy, el administrador interino de la agencia espacial internacional, en respuesta a unas declaraciones de la polémica empresaria Kim Kardashian, que había puesto en duda que Neil Armstrong y Buzz Aldridge pisaran el satélite terrestre en 1969.

