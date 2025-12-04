El astronauta ruso que espiaba los cohetes de Elon Musk

Aunque parece un titular de la Guerra Fría, la expulsión del cosmonauta Oleg Artyemev es de este mismo miércoles, en pleno 2025. Space X, la ... empresa espacial de Elon Musk, le ha retirado de su próxima misión a la Estación Espacial Internacional (ISS) por haber tomado fotografías a documentación, material interno de la compañía y a los motores del cohete durante su entrenamiento en la base de la compañía en Hawthorne, California. En resumen, por espía.

La noticia la ha dado en su canal de Telegram un analista ruso de lanzamiento de cohetes llamado Georgui Trishkin, que asegura que además de tomar imágenes con su propio teléfono, también eliminó datos de las instalaciones. Trishkin asegura también que las instituciones que gestionaban la misión investigaran si el cosmonauta expulsado lo hizo de forma intencionada. En estos momentos se le acusa de violar la ITAR (Regulación del Tráfico Internacional de Armas) en Estados Unidos. Washington considera que los cohetes y el resto de tecnología espacial son igual de capitales desde el punto de vista militar como los misiles. Por eso existe desde 2019 la Fuerza Espacial como rama del Ejército norteamericano.

La expulsión ha dejado al veterano Artyemev sin el que iba a ser su cuarto viaje espacial. Formaba parte de la misión Crew-12 que tenía por destino viajar el 15 de febrero de 2026 al laboratorio en órbita. Roscosmos, la agencia espacial rusa, ha confirmado su sustitución -el elegido es el también ruso Andrei Fediayev- pero no ha indicado la razón de la misma.

560 días en el espacio

Nacido en Letonia el 28 de diciembre de 1970 pero de nacionalidad rusa, Artyemev tiene una dilatada carrera relacionada con el espacio. Ha pasado 560 días en la ISS. Antes, en los años 70 y 80, habitó en la localidad de Baikonur (entonces llamada Leninsk), la ciudad satélite de la base espacial homónima desde donde Rusia lanza sus misiones. Empezó su entrenamiento como astronauta en 2003 y su primer vuelo espacial llegó en 2014. En este sacó fotos y vídeos que publicó tanto en su página web como en el blog de la de la Agencia Espacial Federal. Regresaría en 2018 y 2022. El Kremlin le otorgó el título de Héroe de Rusia y es diputado en la Duma local de Moscú representando a Rusia Unida, el partido de Vladímir Putin. Además, cuenta con su propio canal de Youtube, donde tiene cerca de 900.000 seguidores.

La expulsión Artyemev de la misión Crew-12 es otro palo en la rueda de las aspiraciones espaciales rusas. El pasado 27 de noviembre se registró un incidente en la citada base de Baikonur. La nave Soyuz MS38 abandonó la superficie terrestre sin problemas pero se detectaron daños en el foso de algunas de las plataformas que se usan para preparar los lanzamientos. «Se han detectado daños en varios componentes de la plataforma», comunicó Roscosmos. «Serán reparados en breve», añadió. A pesar del optimismo de las autoridades rusas, está en duda si las reparaciones llegarán a tiempo para el próximo lanzamiento, previsto para el 19 de diciembre.