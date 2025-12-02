49 agrupaciones participarán en el próximo concurso del Carnaval de Málaga

Un total de 49 agrupaciones participarán en la próxima edición del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga. En el certamen que ... arrancará el próximo mes de enero participarán grupos de prácticamente todas las provincias andaluzas.

La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha anunciado que habrá 39 agrupaciones de adultos, uno juvenil nueve infantiles, entre los que se encuentran dos romanceros.

En la modalidad de adultos se subirán a las tablas 21 murgas, 16 comparsas, un coro y un cuarteto. En total, habrá 26 grupos de la capital y diez del resto de la provincia, con participación de formaciones de Torrox, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Villanueva de Algaidas, Estepona, El Burgo, Vélez-Málaga, Torremolinos y Marbella.

El concurso arrancará el viernes 23 de enero y la final se celebrará el 6 de febrero en el Teatro Cervantes

En cuanto a los grupos que llegarán desde fuera de la provincia destacan la presencia de agrupaciones procedentes de Granada, Almería, Jaén, Sevilla y Cádiz.

Juvenil e infantil

En el certamen del próximo año habrá un grupo en la categoría juvenil, lo que -a juicio de los organizadores- refuerza la presencia de formaciones en edad de transición entre infantil y adulto.

El apartado infantil registra finalmente nueve agrupaciones, entre las que se incluyen dos romanceros, reafirmando el compromiso del Carnaval de Málaga con la cantera y la formación de nuevos talentos.

Con este amplio y diverso censo de participantes, el Carnaval de Málaga se prepara para una edición «que promete mostrar la riqueza, creatividad y talento de agrupaciones de toda Andalucía».

Está previsto que el certamen arranque el próximo viernes 23 de enero con la primera de las preliminares y que se prolongue hasta el 6 de febrero, fecha fijada para la Gran Final en el Teatro Cervantes.

El sorteo del orden de actuación se llevará a cabo el 14 de diciembre en La Caja Blanca, a partir de las 12.00 horas, en un acto que reunirá a representantes de las agrupaciones inscritas y al público aficionado.