Viviendas sociales, aparcamientos e inversión social, entre los objetivos del nuevo gobierno bipartito de Vélez-Málaga Miembros del nuevo gobierno municipal / SUR PSOE y GIPMTM anuncian un plan de inversiones en infraestructuras dirigido a las pedanías del municipio AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 18 junio 2019, 15:22

Abordar la carencia de viviendas de protección pública y de aparcamientos, incrementar la inversión social, ejecutar la acera norte de Chilches y Benajarafe, el teatro de Torre del Mar, la reforma de la plaza de la Axarquía y un plan de inversiones en infraestructuras para las pedanías dirigido a equilibrar los territorios del municipio, son algunas de las prioridades que ha anunciado hoy el gobierno bipartito del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, en la que ha sido la primera comparecencia pública del nuevo ejecutivo, formado por PSOE y GIPMTM, desde el pleno de constitución que tuvo lugar el sábado 15.

El alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, se ha referido también, aunque sin profundizar en detalles, a la necesidad de reformar la calle Doctor Fleming de Torre del Mar, avanzar en la aprobación del nuevo PGOU en el que quede reflejado el nuevo modelo de ciudad por el que abogan ambas formaciones, y acabar los proyectos que deben deben contribuir a la gran transformación del municipio y que por razones administrativas no han podido despegar.

Moreno y el primer teniente de alcalde, Jesús Pérez Atencia, ha aprovechado el acto para dar a conocer el reparto de delegaciones acordado entre ambas formación y que ya fueron avanzadas ayer por este periódico. Según Moreno, se trata de una redistribución de áreas y territorios para impulsar una nueva etapa, «que seguro va a ser muy fructífera para el municipio».

Atencia ha manifestado que en contra de lo que afirman algunos, «esto no es un reparto de sillones, sino un reparto de trabajo. Los sillones será para otros. Nosotros venimos a trabajar como lo hemos hecho los últimos cuatro años y lo vamos a seguir demostrando».

De los 14 concejales que conforman el nuevo ejecutivo municipal (siete del PSOE y siete del GIPMTM), 11 ejercerán sus cargos con dedicación exclusiva, por lo que estarán liberados, y sólo tres percibirán asistencias a plenos y comisiones, por lo que compatibilizarán su ejercicio de ediles con otras labores fuera del Ayuntamiento.

Atencia ha manifestado que ya le ha pedido al alcalde que hay que poner en marcha el programa electoral y todas las actuaciones. «Asumimos más responsabilidades y es un reto importante para nosotros. Hemos cogido áreas importantes que no son tan amables y que son grandes retos, como fue también en 2015 coger la delegación de Playas y haberla convertido en un referente a nivel nacional. Y eso es lo que hemos pretendido, coger áreas para cambiar la imagen de Vélez-Málaga», ha declarado el líder del GIPMTM.

Sobre el objetivo de equilibrar los territorios (Vélez-Málaga tiene 12 núcleos de población), Atencia ha señalado que es necesario hablar primero de presupuesto y ha anunciado que se va a diseñar un plan para que los pueblos del municipio tengan sus inversiones.

Por su parte, el alcalde ha declarado sobre los proyectos que todavía no han despegado que su partido necesitaba otros cuatro años para hacerlos realidad y que por dificultades administrativas no han salido o no se han culminado.

Sobre la composición de la Junta de Gobierno Local, el alcalde ha indicado que estará formada por Jesús Pérez Atencia, Víctor González, David Vilches, Cynthia García, Juan A. García, José Hipólito Gómez, Belén Zapata y María José Roberto.