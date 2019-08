Luz verde al proyecto modificado de las obras de la depuradora de Nerja, que continúan en el dique seco La estación de bombeo del río Chíllar ya está finalizada. / E. CABEZAS El Ministerio de Justicia avala los cambios en el proyecto para incorporar ocho de los once puntos de vertidos no previstos inicialmente, lo que acerca la reanudación de los trabajos, paralizados desde hace meses EUGENIO CABEZAS Miércoles, 28 agosto 2019, 12:30

Las obras para que Nerja deje de tener el dudoso honor de seguir siendo el único gran municipio del litoral malagueño que continúa sin depurar sus aguas residuales, que son lanzadas al mar sin ningún tipo de tratamiento previo, a 1.600 metros de distancia de la costa, a través de dos emisarios submarinos, continúan paralizadas y sumando más de tres años de retraso con respecto a la fecha prevista inicialmente en el contrato de adjudicación de los trabajos, firmado a finales de 2013.

Sin embargo, un halo de esperanza se ha abierto tras meses sin noticias sobre una posible reanudación de los trabajos. El Ministerio de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, ha informado favorablemente el proyecto modificado de la depuradora de Nerja, la única que resta para completar el saneamiento integral de la Costa del Sol, cuyas obras se encuentran paralizadas. El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), ha informado este martes en un comunicado de que la modificación ha sido redactada por el Ministerio para la Transición Ecológica y que la realización de este trámite supone «superar uno de los obstáculos que quedan para la finalización de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Nerja y el saneamiento integral».

Armijo ha detallado que el siguiente paso para la reanudación de los trabajos, que se iniciaron en enero de 2014, es la fiscalización del modificado por parte de la Intervención del Ministerio para la Transición Ecológica y su inmediata adjudicación. El alcalde ha indicado que el Ayuntamiento celebrará este jueves un pleno en el que se instará al Gobierno central y a la Junta a que impulsen «con urgencia» las actuaciones que ambas administraciones tienen pendientes para culminar «este importante proyecto medioambiental y turístico».

Proyecto original

El proyecto original, adjudicado en 2013 por 23,24 millones de euros y cuyas obras comenzaron en enero de 2014, no contemplaba una serie de actuaciones fundamentales para la puesta en marcha de la infraestructura, por lo que está pendiente de un modificado. Este modificado incluye ocho de los once puntos de vertido que estaban en el anteproyecto, pero que no se tuvieron en cuenta tras la adjudicación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras y que, por tanto, no se han realizado.

El Ayuntamiento informó el pasado mayo de que la ejecución de la depuradora estaba al 90 por ciento, pero la culminación estaba condicionada al modificado en el proyecto. Las obras de la EDAR de Nerja suman más de tres años de retraso, puesto que el plazo inicial de los trabajos era de 30 meses, debido fundamentalmente a los problemas financieros de la empresa adjudicataria, que quebró en 2017.

La planta depuradora, financiada íntegramente por el Gobierno del Estado, al ser declarada en 1993 como una obra de Interés General del Estado, tendrá capacidad para tratar hasta 25.000 metros cúbicos de aguas residuales al día, lo equivalente a una población de 125.000 habitantes, con un tratamiento terciario, lo que permitirá usar el agua depurada para el riego.