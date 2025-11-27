Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la protesta vecinal que tuvo lugar en Chilches el mes pasado. SUR

Vélez-Málaga refuerza la plantilla de su red de bibliotecas tras más de tres décadas de falta de personal

El Ayuntamiento incorpora a tres auxiliares para que los centros funcionen «con total normalidad» después de las constantes quejas vecinales por los cierres intermitentes

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:34

Las protestas vecinales han sido una constante en los últimos años por los cierres intermientes de las bibliotecas en Vélez-Málaga, especialmente de los centros ... situados en los núcleos costeros occidentales, como Almayate, Benajarafe y Cajiz. Sin ir más lejos, la última tuvo lugar hace apenas un mes, a mediados del pasado mes de octubre. Sin embargo, el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, a través de la Concejalía de Cultura y Recursos Humanos, ha dado en estos dos años y medio de legislatura «un impulso decisivo para garantizar el funcionamiento estable y de calidad de la red de bibliotecas del municipio».

