Vélez-Málaga refuerza la plantilla de su red de bibliotecas tras más de tres décadas de falta de personal

Las protestas vecinales han sido una constante en los últimos años por los cierres intermientes de las bibliotecas en Vélez-Málaga, especialmente de los centros ... situados en los núcleos costeros occidentales, como Almayate, Benajarafe y Cajiz. Sin ir más lejos, la última tuvo lugar hace apenas un mes, a mediados del pasado mes de octubre. Sin embargo, el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de PP y GIPMTM, a través de la Concejalía de Cultura y Recursos Humanos, ha dado en estos dos años y medio de legislatura «un impulso decisivo para garantizar el funcionamiento estable y de calidad de la red de bibliotecas del municipio».

Así lo ha considerado la concejala de ambas áreas, Alicia Ramírez (PP), quien ha querido poner en valor el trabajo realizado para afrontar un problema que «se arrastra desde hace más de treinta años y que afecta directamente a una de las infraestructuras culturales y educativas más importantes de la ciudad». Ramírez recordó en un comunicado que las bibliotecas de Vélez-Málaga y Torre del Mar, junto con las sucursales distribuidas por distintos núcleos de población, son espacios fundamentales para el aprendizaje y el acceso a la cultura.

«Se arrastra desde hace más de treinta años y afecta directamente a una de las infraestructuras culturales» Alicia Ramírez Concejala de Cultura y Recursos Humanos

Sin embargo, subrayó que «durante décadas, nuestras bibliotecas han sufrido un mal estructural que nadie había logrado solucionar: la falta de personal suficiente para garantizar un servicio estable y continuado». La concejala señaló además que quienes ahora reclaman soluciones inmediatas «o desconocen la realidad del servicio o no les interesa comprenderla, porque desde fuera es muy fácil señalar los problemas; lo difícil es afrontarlos cuando uno está dentro y asume la responsabilidad de sacar esto adelante».

En este sentido, explicó que el equipo de gobierno «no ha mirado hacia otro lado» y que la Delegación de Cultura ha trabajado desde el primer día para revertir esta situación. Según el gobierno bipartito, «durante este tiempo se ha reforzado la plantilla y reorganizado el servicio con el objetivo de poner fin a los cierres intermitentes que afectaban a las sucursales».

«Un antes y un después»

Ramírez destacó en el mencionado comunicado que «hemos contratado a tres nuevos auxiliares de biblioteca que tomaron posesión ayer miércoles y eso supondrá un antes y un después, porque ahora todos los turnos podrán estar cubiertos y las bajas o vacaciones ya no van a paralizar la atención a los vecinos».

Gracias a este refuerzo, la biblioteca de Caleta de Vélez funciona con normalidad en horario de mañana y tarde, la de Benajarafe ofrece servicio las cinco tardes de la semana con personal auxiliar y de ordenanza, y la renovada biblioteca de Chilches mantiene igualmente apertura durante todas las tardes. También se garantiza el funcionamiento de la biblioteca de Triana, abierta cada día en horario de tarde, mientras que la de Almayate retomará su actividad habitual una vez concluya una pequeña intervención pendiente en sus instalaciones.

«Una biblioteca no es solo un lugar donde se presta un libro; es un punto de encuentro»

La concejala quiso destacar que el trabajo realizado no se limita al aspecto operativo. «Para nosotros, una biblioteca no es solo un lugar donde se presta un libro; es un punto de encuentro, un espacio donde la cultura se comparte y se vive», afirmó. En estos dos años y medio, la red municipal ha experimentado «un incremento notable» de actividades culturales, con presentaciones de libros, cuentacuentos, encuentros literarios y propuestas que, según Ramírez, «han supuesto el mayor salto de calidad que han vivido nuestras bibliotecas en mucho tiempo».

Ramírez concluyó asegurando que el compromiso del Ayuntamiento con la cultura es firme y que «este trabajo marca un punto de inflexión y sitúa a Vélez-Málaga en la senda de una red bibliotecaria más fuerte, más estable y más cercana a sus vecinos».