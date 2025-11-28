Vélez-Málaga pide al Gobierno que no sea obligatorio aplicar la tasa de basura un mes después de aprobarla en el pleno

Tras su aprobación definitiva en el pleno ordinario celebrado el pasado 31 de octubre en Vélez-Málaga, entre protestas vecinales, a partir del próximo ... 1 de enero los alrededor de 86.000 habitantes de Vélez-Málaga tendrán que hacer frente a un nuevo tributo, la tasa de basuras, con un coste medio de 112,3 euros por hogar y negocio. A pesar de que el nuevo gravamen salió adelante con los únicos votos a favor del equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, el pleno ordinario celebrado este viernes ha aprobado una moción para pedir al Gobierno central que no sea obligatoria su aprobación.

La propuesta presentada por el GIPMTM ha salido adelante con los votos a favor del PP, GIPMTM, el edil no adscrito, Elías García, y el de Vox, Javier Herreros, y la abastención de Andalucía por Sí y PSOE. En el intenso debate que se ha generado en este asunto el gobierno bipartito ha vuelto a enfrentarse a la oposición, que le ha reprochado que la tasa de basura «va a suponer una doble imposición», ya que desde 1991 está suprimida e incluida en el IBI, que se subió entonces. Desde el gobierno bipartito han negado que la tasa esté incluida en el impuesto y han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «imponer un tasazo», ya que entienden que la directiva comunitaria no obligaba a implatarla obligatoriamente en España.

La moción aprobada plantea tres acuerdos principales. El primero es solicitar al Gobierno de España la modificación de la Ley 7/2022, eliminando la obligación de aplicar esta nueva tasa a los ciudadanos. En segundo lugar se plantea instar a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo a revisar la Directiva 2018/851, permitiendo que los Estados y los municipios decidan libremente cómo financiar la gestión de residuos. En tercer lugar se propone trasladar este acuerdo al Gobierno central, al Ministerio para la Transición Ecológica, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a las instituciones europeas y a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado.

Se han rechazado las alegaciones presentadas a la modificación de la ordenanza de limpieza

Por otro lado, en la sesión se han rechazado las alegaciones presentadas a la modificación de la ordenanza de limpieza, como paso previo a la entrada en vigor de la nueva tasa a partir del próximo 1 de enero de 2026. Así, se han desestimado las alegaciones del que fuera alcalde entre 2007 y 2008 y de 2011 a 2015 por el PP, Francisco Delgado. En el debate de este asunto, el edil de Vox ha pedido que se destine el superavit a bonificar el IBI. El portavoz del PSOE, Víctor González, ha reprochado al bipartito que no consta que se hayan presentado alegaciones, «cuando sí se presentaron», por lo que ha entendido que el acuerdo «es nulo de pleno derecho». Para el líder socialista, Delgado es «el único del PP que está siendo coherente». González ha pedido que se agilice el nuevo contrato de limpieza.

Por su parte, el portavoz de Andalucía por Sí, José Pino, también ha criticado que no se han respondido a sus alegaciones. «Hubo un acuerdo político para incluir la tasa en el IBI, ustedes han subido el gasto de las fiestas y las fanfarrias en un 21%», les ha reprochado, al tiempo que ha considerado que «el PP la característica más importante que tiene es reirse del pueblo de Vélez-Málaga».

Por su parte, el portavoz del GIPMTM y edil de Playas, David Vilches, ha criticado que se vuelva al mismo «mantra de siempre de la doble imposición». «Delgado aprobó una tasa de basura industrial en 2007, legalmente estamos obligados a aprobar la nueva tasa, la gran mentira es que se diga que está incluida en el IBI», ha manifestado Vilches, quien ha reprochado al PSOE y al exalcalde del PP que «el 'catastrazo' lo terminó subiendo Delgado». "Esto es un juego de trileros, por eso pusieron en su día las ayudas al IBI -anuladas por el juzgado en 2020-, porque a ver quién sobrevivía y se presentaba a las elecciones". Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), ha recordado que Torrox cobra tasa de basura. "Chapuza la suya, si faltan al respeto del informe del jefe de servicio", ha defendido el edil veleño.

Claudio López y José Casamayor darán nombre a sendas rotondas

Por otro lado, en el pleno se ha aprobado también una moción del PSOE en la que se reclama elaborar una ordenanza sobre el uso de los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal. Los accidentes con este tipo de artefactos han crecido un 23% en los últimos años. El gobierno bipartito ha desvelado que en lo que va de año se han impuesto 400 multas a los usuarios de este tipo de dispositivos en Vélez-Málaga.

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves por unanimidad iniciar los expedientes para que dos de las rotondas más transitadas del municipio lleven los nombres de los artistas veleños Claudio López y José 'Pepe' Casamayor, figuras clave de la creación local cuya obra ha contribuido a proyectar la cultura veleña dentro y fuera de la Axarquía.

El Ayuntamiento subraya su papel en la difusión de tradiciones y costumbres veleñas

La decisión supone el respaldo institucional a un reconocimiento largamente reclamado por distintos colectivos culturales y vecinales, y permitirá rendir homenaje a dos creadores que han marcado generaciones por caminos distintos: la innovación audiovisual y la plumilla, en el caso de López, y la escultura contemporánea, en el de Casamayor. Según explicó la corporación, con el inicio de estos expedientes se busca «poner en valor la trayectoria, la sensibilidad y el compromiso» de ambos artistas con la identidad cultural del municipio. El acuerdo reconoce «décadas de creación y maestría» que han dejado una huella determinante en la memoria visual y en la transformación artística de Vélez-Málaga.

El primero de los expedientes permitirá que la rotonda situada entre Avenida Juan Carlos I y calle Julio Romero de Torres pase a llamarse Rotonda Claudio López Jiménez. Nacido en 1948, López está considerado uno de los grandes maestros de la plumilla en Andalucía. Su obra, presente en salas de Málaga, Madrid o Sevilla, ha formado parte de numerosas publicaciones locales que recogen la historia y la memoria colectiva del municipio. Además, fue pionero del audiovisual en la Axarquía, impulsando televisiones locales y convirtiéndose en referente para varias generaciones de profesionales de la comunicación. El Ayuntamiento subraya también su papel en la difusión de tradiciones y costumbres veleñas, así como su carácter «humilde y generoso», que lo convirtió en una figura muy querida entre sus vecinos.

Ampliar Montaje con dos imágenes de los artistas veleños Claudio López (izquierda) y José Casamayor (derecha). SUR

El segundo expediente afectará a la rotonda ubicada entre Avenida Pablo Iglesias y Avenida Carlos III, que pasará a denominarse Rotonda José Casamayor Sánchez. Casamayor, nacido en 1951, fue el primer escultor veleño con obra consolidada y es reconocido por un lenguaje artístico que combina la tradición clásica con elementos del mundo industrial. Su trayectoria, con más de treinta exposiciones individuales y participación en muestras internacionales, lo ha situado como uno de los nombres más singulares de la escultura contemporánea española.

Algunas de sus obras más reconocidas se encuentran en espacios públicos de Vélez-Málaga, como la hornacina del Convento de las Carmelitas o el Palacio de Beniel. Su magisterio ha sido clave en la formación de nuevas generaciones de escultores locales. Con la aprobación por unanimidad del pleno, ambos expedientes quedarán ahora pendientes del procedimiento administrativo habitual antes de que se formalice la nueva nomenclatura de las rotondas y se proceda a la instalación de la señalética correspondiente.

Protesta vecinal por las bibliotecas

Ampliar Imagen de los vecinos de los núcleos occidentales de Vélez-Málaga que han acudido a protestar al pleno de este viernes. SUR

Por otro lado, al pleno han acudido una decena de vecinos de los núcleos de Benajarafe y Chilches para protestar por los cierres intermitentes de las bibliotecas y porque se ha contratado a conserjes, «que no hacen el servicio de préstamo ni asesoramiento y en Navidades volverán a cerrarse», se ha quejado Olga Rodríguez, de la Asociación Pueblo de Benajarafe y Chilches, quien ha pedido que haya un personal suficiente para «cubrir los turnos de vacaciones y las bajas». El Ayuntamiento anunció este pasado que se incorporaban a tres auxiliares para que los centros funcionen «con total normalidad» después de las constantes quejas vecinales por los cierres intermitentes.