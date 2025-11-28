Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un pleno celebrado en esta legislatura en Vélez-Málaga. SUR

Vélez-Málaga pide al Gobierno que no sea obligatorio aplicar la tasa de basura un mes después de aprobarla en el pleno

El pleno aprueba la solicitud al Ejecutivo central con los votos a favor de PP, GIPMTM, el edil no adscrito y Vox y la abastención de Andalucía por Sí y PSOE

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Tras su aprobación definitiva en el pleno ordinario celebrado el pasado 31 de octubre en Vélez-Málaga, entre protestas vecinales, a partir del próximo ... 1 de enero los alrededor de 86.000 habitantes de Vélez-Málaga tendrán que hacer frente a un nuevo tributo, la tasa de basuras, con un coste medio de 112,3 euros por hogar y negocio. A pesar de que el nuevo gravamen salió adelante con los únicos votos a favor del equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, el pleno ordinario celebrado este viernes ha aprobado una moción para pedir al Gobierno central que no sea obligatoria su aprobación.

