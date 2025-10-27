Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista panorámica del casco urbano veleño desde La Fortaleza. E. CABEZAS

Vélez-Málaga se hace cargo de una veintena de urbanizaciones tras años de demandas vecinales

El Ayuntamiento asume «de forma progresiva» el mantenimiento, la conservación y los servicios públicos de estas zonas residenciales

Eugenio Cabezas

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:15

Comenta

Tras años de quejas y demandas vecinales, el equipo de gobierno bipartito (PP y GIPMTM) en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha dado este ... lunes un paso histórico al aprobar inicialmente el proceso de recepción de 23 urbanizaciones del municipio, de un total de 42 pendientes desde hace años. Esta decisión, adoptada en la Junta de Gobierno Local, «supone el comienzo de la integración real de estas zonas en la gestión municipal». El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), y el primer teniente de alcalde, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), han comparecido en el patio central del consistorio veleño junto al resto de los integrantes del equipo de gobierno para dar cuenta de esta «importante noticia».

