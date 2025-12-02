Vélez-Málaga amplía los horarios de las terrazas por Navidad «garantizando el descanso vecinal»

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha anunciado este martes una ampliación excepcional de los horarios de cierre de las terrazas sin toldo durante la campaña ... navideña. La medida permitirá a los establecimientos hosteleros mantener su actividad hasta las 2.00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo, desde el 5 de diciembre hasta el 7 de enero, según informó el Consistorio en una comparecencia conjunta del alcalde, Jesús Lupiáñez (PP); el primer teniente de alcalde, Jesús Pérez Atencia; la concejala de Industria y Comercio, Beatriz Gálvez, ambos del GIPMTM; y representantes de las asociaciones de comerciantes de Vélez-Málaga y Torre del Mar.

La medida llega en plena polémica con hosteleros y vecinos tras un verano en el que los empresarios, especialmente de Torre del Mar, se han quejado de lo reducido de los horarios, ya que tenían que cerrar las terrazas a las 00.00 horas. El regidor defendió que el gobierno bipartito «continúa firme en su compromiso con el sector hostelero», especialmente en unas fechas «significativas» para la actividad económica. «La ampliación de horarios permitirá que vecinos y visitantes disfruten con mayor comodidad de sus comidas y cenas navideñas, generando más actividad económica y fortaleciendo la vida en nuestras calles», aseguró Lupiáñez, que insistió en que la medida se aplicará «bajo un estricto control del cumplimiento de la normativa y garantizando el descanso vecinal».

Por su parte, Atencia subrayó que se trata de una decisión «excepcional y dentro del margen legal». «Si se producen molestias, volverán a aplicarse los horarios habituales. La convivencia es prioritaria y no habrá excepciones«, advirtió el primer teniente de alcalde. El edil confirmó en un comunicado que la resolución ya se ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta de Andalucía, y que la Policía Local tiene instrucciones para vigilar su cumplimiento.

La concejala de Industria y Comercio destacó que la campaña navideña es una de las «fechas más importantes» para el comercio local y defendió la iniciativa como una forma de «llenar de más vida» las calles del municipio. «Probamos durante un mes una iniciativa consensuada con las asociaciones de empresarios, que seguro atraerá visitantes y dará impulso a bares, restaurantes y comercios», afirmó la edil. Añadió además que el Ayuntamiento ya trabaja en una «nueva ordenanza de horarios más actualizada, cercana y exigente con las necesidades actuales».

Modificación de la ordenanza

La ampliación llega en un momento especialmente delicado en Vélez-Málaga, donde los horarios de cierre y las restricciones de terrazas han provocado conflictos recurrentes en los últimos años entre hosteleros, comerciantes y asociaciones vecinales.

En los últimos años, diferentes zonas del municipio, especialmente el centro histórico de Vélez y el paseo marítimo de Torre del Mar, han vivido episodios de tensiones por ruidos nocturnos, sanciones por incumplimientos y limitaciones horarias impuestas por ordenanzas anteriores. Parte del sector hostelero ha reclamado reiteradamente mayor flexibilidad, mientras que colectivos vecinales han exigido el cumplimiento estricto del descanso, especialmente durante los fines de semana y temporadas de alta concentración turística.

Ampliar Autoridades y representantes de los empresarios veleños, este martes en la presentación de las novedades. SUR

La futura ordenanza que el Ayuntamiento asegura estar elaborando aspira a equilibrar estos intereses, aunque de momento no se han detallado plazos ni contenido. La ampliación horaria navideña se interpreta como un gesto hacia el sector hostelero, clave en la economía local, pero también como una prueba de cara al diseño de la nueva normativa.

El gobierno bipartito municipal insiste en que vigilará los posibles excesos y que la convivencia será el criterio determinante. Mientras tanto, la campaña navideña se perfila como un 'laboratorio' para valorar hasta dónde se pueden estirar los horarios sin reavivar el conflicto vecinal que lleva años sobre la mesa en el municipio, especialmente por el recuerdo de la sentencia por los ruidos de la zona de movida nocturna del Copo, en Torre del Mar, que costó al Ayuntamiento veleño 5,2 millones de euros, una cantidad que se terminará de pagar en 2027.