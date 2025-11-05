Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde veleño y los ediles de Infraestructuras y Urbanismo, en su visita a los terrenos, este miércoles. SUR

Vélez-Málaga adquiere una parcela en el centro histórico para viviendas protegidas

El Ayuntamiento comprará 1.100 metros cuadrados en la zona de Pescadería Antigua, unos terrenos que se usarán temporalmente como aparcamientos

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue avanzando en su compromiso por impulsar la construcción de viviendas sociales tras más de una década y media en blanco. ... El alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), ha anunciado este miércoles «un nuevo y decisivo paso para el municipio en este ámbito». Junto al concejal de Urbanismo, Celestino Rivas, y el edil de Infraestructuras, Jesús María Claros, ambos también del PP, han informado del inicio del expediente para delimitar un área de reserva de terrenos para su adquisición bajo titularidad municipal y ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS).

