Vélez-Málaga adquiere una parcela en el centro histórico para viviendas protegidas

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga sigue avanzando en su compromiso por impulsar la construcción de viviendas sociales tras más de una década y media en blanco. ... El alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), ha anunciado este miércoles «un nuevo y decisivo paso para el municipio en este ámbito». Junto al concejal de Urbanismo, Celestino Rivas, y el edil de Infraestructuras, Jesús María Claros, ambos también del PP, han informado del inicio del expediente para delimitar un área de reserva de terrenos para su adquisición bajo titularidad municipal y ampliación del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS).

La superficie mencionada por los representantes municipales, de unos 1.100 metros cuadrados, corresponde a parcelas ubicadas entre las calles Pescadería Vieja, Federico Vahey y Juan Fernández Palma, constituyéndose un área que se pretede adquirir por parte del Consistorio con la finalidad de promover la construcción de vivienda protegida.

«El objetivo es generar alternativas para el acceso a una vivienda asequible y para recuperar el centro histórico» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

La magnitud del proyecto ha sido resumida por el primer edil local: «El objetivo primordial es garantizar por parte del Ayuntamiento el acceso a este espacio, con el propósito de generar nuevas alternativas para el acceso a una vivienda asequible y para la recuperación del centro histórico de Vélez-Málaga», ha subrayado Lupiáñez en un comunicado, en el que ha aludido también a uno de los frentes esenciales de la hoja de ruta del equipo de gobierno.

Precisamente, el regidor veleño ha hecho hincapié en esta última cuestión: «La delimitación del área de reserva comprende cuatro parcelas del centro histórico que se encuentran vacantes y colindantes entre ellas. Esta pastilla configura una superficie adecuada para la finalidad perseguida, a la vez que se contribuye en la recuperación de nuestro casco urbano», ha matizado en el mencionado comunicado.

Para jóvenes y colectivos con dificultad

La superficie será destinada a construir, en el futuro, viviendas para jóvenes y colectivos con dificultad para la compra o alquiler a costes asequibles. Inicialmente, el emplazamiento se destinará para su acondicionamiento como zona de aparcamiento público, oxigenando de este modo el estacionamiento en el casco urbano.

Al próposito matriz de apertura de este expediente se ha sumado el edil de Infraestructuras, reivindicando que «el compromiso municipal siempre ha sido favorecer el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos con dificultades para su compra o alquiler, fundamentalmente ante la escasez que vivimos en la actualidad de suelo para vivienda a precio asequible». No obstante, desde el gobierno bipartito veleño no han concretado el número de viviendas previstas ni las inversiones previstas para adquirir los suelos o ejecutar los inmuebles.

«La coyuntura ha llevado al Ayuntamiento a ofrecer parcelas de vivienda libre para vivienda protegida» Celestino Rivas

Por su parte, el responsable municipal de Urbanismo ha enunciado «diferentes propuestas» ya llevadas a cabo con objeto de contrarrestar esta realidad. «La coyuntura ha llevado al Ayuntamiento a ofrecer parcelas de vivienda libre para la promoción de vivienda protegida, que actualmente se encuentran en proceso para su futura ejecución. Todas las medidas que se adopten en la dirección de impulsar el desarrollo de nuevas viviendas protegidas a precio asumible para nuestros vecinos y aquellos colectivos necesitados, ayudarán a encontrar solución a la actual problemática», ha agregado Rivas.

El delegado de Urbanismo y Arquitectura ha revelado que ya existe un análisis de informe de valoración de la misma y estudio del encaje de las viviendas que se pueden ejecutar en dicha parcela, avances previos para la futura disposición del suelo enfocado en la creación de nuevas promociones de vivienda protegida en Vélez-Málaga.