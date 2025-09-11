Vélez-Málaga activa los trámites para un nuevo contrato de la limpieza: 180 millones en 15 años

El contrato de la limpieza viaria y la recogida de las basuras es el de mayor cuantía del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. El actual, con ... la firma Althenia S. L., filial del grupo malagueño Sando, está caducado ya desde hace más de tres años, incluyendo las posibles prórrogas contempladas en sus cláusulas. Por este motivo, el equipo de gobierno bipartito, de Partido Popular y Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM), está trabajando desde el inicio de la presente legislatura, en junio de 2023, en sacar a concurso de nuevo el servicio.

El modelo de gestión volverá a ser 100% privado, con una concesión administrativa, tal y como han hecho en los últimos años localidades vecinas como Rincón de la Victoria o Torrox. El contrapunto se vivió en la capital malagueña, donde el Ayuntamiento municipalizó Limasa. Sin embargo, en el Consistorio de la capital de la Axarquía se repetirá un modelo privado. Eso sí, el gobierno bipartito pretende introducir importantes cambios, que pasan por una renovación integral de la maquinaria y un aumento de las zonas a las que se presta servicio, especialmente a las numerosas urbanizaciones del municipio. El coste del servicio se incrementará de los alrededor de 10,5 actuales a 12 millones de euros al año.

«Permitirá configurar un plan integral de limpieza que reunirá los requisitos y líneas de actuación pertinentes» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

De esta forma, el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha firmado este jueves «el primer paso» de la confección del nuevo contrato de limpieza del municipio axárquico. Se trata de «un avance decisivo» para la elaboración de las nuevas directrices para el mantenimiento y acondicionamiento del municipio, «y que se enmarcarán en un pilar fundamental: la cobertura total del entorno municipal, contemplando todas aquellas localizaciones que no se encontraban incluidas en el anterior documento local de limpieza».

La rubrica efectuada este jueves por el primer edil veleño supone, según ha manifestado el regidor en un comunicado, «un paso definitivo en el que hemos trabajado intensamente en los últimos meses, y que nos permitirá configurar un plan integral de limpieza que reunirá todos los requisitos y líneas de actuación pertinentes y necesarios para el mantenimiento y conservación de todos los rincones del término municipal». El procedimiento iniciado supondrá para Vélez-Málaga la confirmación de «una noticia que todos estábamos esperando, muy ansiada para nuestros vecinos, y que podremos convertir en un hecho una vez finalicemos el proceso de licitación, adjudicación y demás procedimientos establecidos regularmente», ha especificado Lupiáñez.

Posible prórroga de dos años

El alcalde suscribió el inicio del expediente de contratación y propuesta de estructura de costes y duración del contrato del servicio de limpieza urbana y recogida de residuos del municipio de Vélez-Málaga. Se trata de una consecución con un valor económico estipulado de 180 millones de euros, presupuesto base de licitación que se dividirá anualmente en cuantías de 12 millones de euros para un total de 15 años, periodo susceptible de incrementarse en dos años más, prórroga que se determinará según acuerdo entre las partes contratantes.

El futuro contrato del servicio de limpieza urbana y recogida de residuos del municipio de Vélez-Málaga integra la contratación de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos municipales (RSU) y la limpieza viaria del término municipal, tal y como establece el pliego de prescripciones técnicas particulares que rigen el contrato, con el objeto de «garantizar las adecuadas condiciones de salubridad e higiene y de mejorar el bienestar de los vecinos», ha subrayado el alcalde veleño en el mencionado comunicado.

En materia de recogida de residuos, se contemplan sólidos urbanos de la fracción resto y fracción orgánica

Integrado en la naturaleza del nuevo documento, el servicio de limpieza comprenderá los trabajos necesarios de salubridad y ornato del espacio público en la limpieza de calles en núcleos urbanos, polígonos industriales, márgenes de carreteras y accesos a los distintos núcleos poblacionales, eliminación de pintadas, vaciado, limpieza y mantenimiento de papeleras, eliminación de carteles y pegatinas, actuaciones como consecuencia de inclemencias meteorológicas o accidentes, intervención en mercadillos, eventos y recintos feriales y otros, en términos y condiciones establecidos previamente.

En materia de recogida de residuos, se contemplan sólidos urbanos de la fracción resto y fracción orgánica, con la periodicidad reflejada en el pliego de condiciones, así como el transporte de los mismos a los centros de tratamiento y de recuperación. Se incluirá el matenimiento, lavado y suministro de los contenedores necesarios para la prestación del servicio, además de agregarse recogidas complementarias de muebles y enseres, animales muertos en las vías, mercados y mercadillos o restos de jardinería.