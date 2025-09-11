Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación del dispositivo especial de limpieza para este verano, el pasado junio. SUR

Vélez-Málaga activa los trámites para un nuevo contrato de la limpieza: 180 millones en 15 años

El alcalde firma el documento para poner en marcha la licitación, que contempla un aumento de las urbanizaciones y un incremento del coste anual de 10,5 a doce millones

Eugenio Cabezas

Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:15

El contrato de la limpieza viaria y la recogida de las basuras es el de mayor cuantía del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. El actual, con ... la firma Althenia S. L., filial del grupo malagueño Sando, está caducado ya desde hace más de tres años, incluyendo las posibles prórrogas contempladas en sus cláusulas. Por este motivo, el equipo de gobierno bipartito, de Partido Popular y Grupo Independiente Pro Municipio de Torre del Mar (GIPMTM), está trabajando desde el inicio de la presente legislatura, en junio de 2023, en sacar a concurso de nuevo el servicio.

