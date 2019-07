El CAC de Vélez-Málaga acoge a la élite mundial del arte pop del siglo XXI Autoridades y artistas, en la exposición del CAC de Vélez-Málaga. / SUR La exposición 'MSD_Make something different' incluye obras de Kaws, Erik Parker, Oliver Payne, Keiichi Tanaami o Yamaguchi, en colaboración con la Galería Nanzuka de Tokio y podrá visitarse hasta el próximo 6 de octubre EUGENIO CABEZAS Martes, 23 julio 2019, 17:36

Vélez-Málaga acoge, en la nueva exposición del CAC, a la élite mundial del arte pop del siglo XXI. El alcalde de la capital de la Axarquía, Antonio Moreno Ferrer y la concejala de Cultura, Cynthya García, acompañados por Alicia Gutiérrez, comisaria de la exposición, y por la directora del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Francisco Hernández de Vélez-Málaga, Mariluz Reguero, visitaron la muestra colectiva titulada 'MSD_Make something different', formada por más de 60 piezas de 25 artistas de renombre internacional, que el Ayuntamiento organiza en colaboración con la Galería Nanzuka de Tokio y que podrá visitarse hasta el próximo 6 de octubre.

Moreno Ferrer explicó que desde el equipo de gobierno, «reafirmamos nuestra apuesta por fomentar una oferta cultural de calidad para consolidar a Vélez-Málaga como 'Ciudad de la Cultura'». El regidor veleño quiso agradecer también a la Galería Nanzuka de Tokio la colaboración «para que estas obras puedan ser expuestas en nuestra ciudad, por la que ya han pasado muestras como la del mismísimo Picasso, dando la oportunidad a los vecinos y visitantes de contemplar obras únicas y de una gran calidad a nivel mundial».

Alicia Gutiérrez, comisaria de la exposición, explicó que «esta muestra acoge a grandes artistas de referencia internacional de la cultura del arte pop de dos generaciones, de mediados del siglo XX y del siglo XXI y se puede observar como artistas japoneses, estadounidenses, británicos, alemanes y españoles están unidos por el arte». Asimismo, Gutiérrez agradeció «que una ciudad como Vélez-Málaga sea el escenario para que visitantes de numerosos lugares acudan a ver estas magníficas obras, ya que el CAC es un espacio ideal para poner en valor estas piezas».

La presencia de una nutrida representación de artistas internacionales de este movimiento contemporáneo dedicado a la corriente pop sella la naturaleza de esta exposición, en la que destacan nombres como el de Kaws, Erik Parker, Oliver Payne, Keiichi Tanaami o Yamaguchi,. La muestra presenta la curiosa escultura 'Astro Boy' de Haroshi, con elementos de la cultura del skateboard, además de una nueva instalación ad hoc de Javier Calleja y tres piezas de Paloma de la Cruz, como novedades entre muchas otras obras.

La exposición 'MSD_Make Something different' tiene el propósito de ilustrar las relaciones en el seno del arte POP; movimiento que se desarrolla de forma independiente a través de la fusión con el cómic, la animación, la música, la cultura underground, el diseño publicitario, etc., y que ha vuelto a ser reinterpretado durante este siglo, en el que la revolución de las redes sociales ha colaborado en la producción de arte. También están presentes otros ámbitos como el de las tecnologías de la información, así como nuevos sectores creativos como la inteligencia artificial. Esta exposición colectiva plasma la situación actual del arte y el nuevo poder que ha adquirido, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado de prensa.

La exposición cuenta también con la colaboración de 'RoutArt', un proyecto del ámbito artístico-cultural que promueve un acercamiento a los artistas, galeristas y personalidades vinculadas con el arte contemporáneo y la provincia de Málaga directamente en su hábitat. Su principal objetivo es establecer empatías entre el visitante, la ciudad y el artista. «El gran elenco de artistas que representa esta exposición se une a otros tantos que ya han desfilado por el CAC en los últimos años, convirtiéndose este espacio en un reclamo turístico como alternativa perfecta al sol y playa, atrayendo a visitantes de todo el mundo durante todos los meses del año», han asegurado.

La muestra podrá ser visitada hasta el próximo 6 de octubre, de martes a sábado en horario de 10.00 a 14.00 horas, y los domingos de 17.00 a 20.00 horas, con entrada completamente gratuita. Entre los artistas que componen la exposición están KAWS, James Jarvis, Erik Parker, Hajime Sorayama o Keiichi Tanaami, que están entre lo más destacado de la cultura pop en esta propuesta artística. Además, en esta muestra están presentes los estadounidenses Daniel Arsham, Katherine Bernhardt, Julia Chiang, Oliver Payne, Marion Peck, Mark Ryden, Peter Saul y Todd James; los japoneses Haroshi, Harumi Yamaguchi, Hiroki Tsukuda, Tomoo Gokita y Toshio Saeki; el británico James Jarvis y los alemanes Tatjana Doll y Martin Mannig.