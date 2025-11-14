El bipartito y los sindicatos negocian un nuevo convenio laboral en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga tras 25 años

Un hito largamente esperado se materializará este próximo lunes 17 de noviembre, cuando el equipo de gobierno bipartito en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, de ... PP y GIPMTM, y las secciones sindicales (CC OO, UGT, SIP-An y CSIF) constituyan la mesa de negociación para un nuevo acuerdo/convenio colectivo.

El objetivo es sustituir un marco regulatorio tan anticuado que sus bases, que datan de 2001-2002, fueron aprobadas en pesetas y redactadas a máquina. Este inicio de las negociaciones para una plantilla municipal, entre laborales y funcionarios, de unos 640 empleados públicos, marca «un antes y un después» en las relaciones laborales del Consistorio veleño.

«La plantilla municipal ha operado bajo un paraguas legal que no contempla las realidades del siglo XXI»

La obsolescencia del documento actual no es solo una anécdota administrativa, «sino el símbolo de una brecha normativa insostenible», según han destacado este viernes los sindicatos. «Durante años, la plantilla municipal ha operado bajo un paraguas legal que no contempla las realidades del siglo XXI, ajustes en un área que ha requerido parches normativos a lo largo de los años», han apostillado.

A juicio de los representantes sindicales de CC OO, UGT, SIP-An y CSIF, «s necesitaría una actualización que contemple desde la digitalización hasta las normativas de conciliación o las exigencias de la carrera profesional moderna». «La imagen del texto original, impreso en papel con una máquina de escribir, ha sido el recordatorio constante de una asignatura pendiente en la gestión de recursos humanos del municipio», han argumentado los sindicatos.

«Áreas fundamentales»

No obstante, para la plantilla, «la negociación se presenta como un desafío y una oportunidad». «El reto es grande, ya que implica consensuar un texto que aborde áreas fundamentales como las normativas vigentes, la regulación de la jornada laboral, la formación continua, la evaluación del desempeño, la actualización salarial acorde al IPC y la mejora de las condiciones de trabajo para optimizar los servicios que se prestan a la ciudadanía», han detalado.

De esta forma, desde la representación sindical, «se espera que este diálogo fructífero no solo beneficie a los empleados municipales, sino que también redunde en una administración más eficiente, motivada y profesional, en beneficio de toda la comunidad de Vélez-Málaga».

Este proceso de diálogo busca, además, según los sindicatos, «recuperar la confianza mutua entre la corporación y los sindicatos», que en ocasiones anteriores han mostrado su descontento ante lo que consideraban «una falta de voluntad negociadora por parte de la administración». «Un clima de entendimiento y la expectativa de un acuerdo justo y equitativo que marquen un nuevo capítulo en la gestión de recursos humanos», han manifestado los sindicatos.

«El reto es un documento sólido que sirva como pilar para las relaciones laborales, asegurando que la gestión»

La mesa de negociación, que se constituirá formalmente este próximo lunes 17 de noviembre, tiene ante sí el reto de construir «un documento sólido que sirva como pilar para las relaciones laborales, asegurando que la gestión del personal esté a la altura de las necesidades de una ciudad moderna y en crecimiento».

Por su parte, la empresa municipal Emvipsa cuenta con una plantilla de más de un millar de trabajadores, con un convenio colectivo propio. Solo en la ayuda a domicilio son 606 empleadas. Cabe recordar que el Ayuntamiento veleño está inmerso en un plan de ajuste, por el que se han abonado cerca de 20 millones de euros en facturas pendientes con proveedores en los dos últimos años. El documento plantea amortizar 42 plazas para ahorrar 1,7 millones, suprimiendo vacantes o liberadas por jubilación, lo que permite un ahorro en el capítulo de los gastos de personal «sin afectar a la seguridad y el bienestar de la ciudadanía».