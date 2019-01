Vélez garantiza que la peatonalización no afectará a la Semana Santa El alcalde asegura que los trabajos no impedirán el montaje de los palcos y la tribuna oficial en las Carmelitas AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 19 enero 2019, 00:03

Las obras de peatonalización del centro histórico, entre las Carmelitas y calle Pilarillo, no obligará a modificar el recorrido de las procesiones de Semana Santa. Así lo ha asegurado el alcalde, Antonio Moreno, que ha manifestado que tampoco impedirán el montaje de las gradas y de la tribuna oficial, por lo que en absoluto incidirá en el recorrido de las procesiones. En términos similares se ha expresado también el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, Francisco Javier García del Corral. «Nos han asegurado que la obra no afectará al recorrido cofrade y que incluso podremos montar los palcos, aunque todavía no nos han convocado para decirnos cual el la programación de los trabajos», ha manifestado García, que a pesar de todo ha reconocido que la Agrupación está preocupada.

Según el alcalde, el plazo de ejecución de los trabajos, que se encuentran en fase de adjudicación, es de seis meses. En teoría deberá estar finalizado este verano. Sin embargo, todavía no han comenzado las obras. Fuentes municipales han indicado que la adjudicación se llevará a cabo en unos días por un importe de unos 642.000 euros.

El Ayuntamiento ha asegurado no obstante que los trabajos se programarán de tal manera que no haya que modificar el recorrido de las procesiones de Semana Santa. Las obras fueron licitadas en 894.000 euros

Moreno ha indicado que por lo pronto el Consistorio está trabajando en los preparativos para trasplantar los magnolios situados en la plaza de las Carmelitas. Desde el grupo de IU en la oposición se ha pedido que los árboles sean respetados.

El proyecto de peatonalización ha sido diseñado por el arquitecto Bernardo Pozuelo. «Está pensado expresamente para albergar y dar mayor notoriedad a las fiestas tradicionales de Vélez-Málaga como son la Semana Santa, los actos navideños, el carnaval y, por supuesto, la feria de día de San Miguel, además de otro tipo de actividades culturales», según señaló el técnico durante la presentación del mismo en noviembre de 2017.

Superficie total

El proyecto de peatonalización del centro histórico en su totalidad comprende la plaza de Las Carmelitas, frente al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, con una superficie de 3.265 metros cuadrados, y de calle Canalejas con 3.225 metros y Camino de Málaga con 2.550 metros.

Además, se complementará con la zona del barrio de San Francisco, en la calle Luis de Rute con 1.521 metros cuadrados y la calle Poeta Joaquín Lobato con 1.850. En total, se habilitará una superficie de cerca de 12.500 metros cuadrados para el tránsito peatonal en el centro urbano. En esta primera fase sólo se ejecutará Carmelitas y parte de Canalejas.

Se modifica la ubicación del kiosco en la plaza y los materiales que se emplearán para el mobiliario urbano tendrán un diseño modernista. Para dar sombra en la plaza, se instarán toldos durante la época estival.

La Agrupación de Cofradías ha convocado para mañana a las 13.00 horas, en el Teatro del Carmen, la presentación del cartel oficial de la Semana Mayor veleña, obra del artista cordobés Jesús Zurita Villa. La ceremonia será conducida por Carlos Serralvo Galán, albacea general de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Rico' y María Santísima de la Piedad, cofradía encargada de elegir al autor del cartel para la presente edición. Zurita Villa es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.