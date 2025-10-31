Vélez-Málaga aprueba cobrar de nuevo la tasa de basura entre protestas vecinales

A partir del próximo 1 de enero los más de 85.000 habitantes de Vélez-Málaga tendrán que rascarse el bolsillo, con la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras ... , un tributo que no se paga en la capital de la Axarquía desde principios de los años noventa del pasado siglo, hace más de tres décadas, cuando tras «un acuerdo político», se suprimió este gravamen municipal, que se incluyó en el recibo del IBI. Ahora, «por imposición del Gobierno de Pedro Sánchez», según el bipartito local, de PP y GIPMTM, en aplicación de una directiva europea y de una ley de residuos de 2022, se volverá a pagar en Vélez-Málaga desde 2026.

En un ambiente de una gran tensión y rechazo vecinal, con la presencia de unos 300 vecinos, de los que alrededor de medio centenar han llenado los asientos del salón de plenos y el resto ha tenido que quedarse fuera, con pancartas rechazando la nueva tasa y críticas al bipartito, el pleno ordinario del mes de octubre, celebrado este viernes 31, ha aprobado, con los únicos votos a favor del equipo de gobierno bipartito y el rechazo del resto de los grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García, la nueva tasa municipal, con la que el Ayuntamiento veleño prevé recaudar casi 7,2 millones de euros al año.

El debate plenario ha sido muy bronco, con constantes interrupciones y acusaciones entre los grupos y vecinos

El debate plenario ha sido muy bronco, con constantes interrupciones y acusaciones entre los grupos y los vecinos. El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), ha amagado en varias ocasiones con desalojar a los vecinos que protestaban, pero finalmente no se ha llevado a cabo por parte de la Policía Local. Los vecinos sí han salido del salón de plenos cuando ha terminado la votación del punto. El debate se ha centrado en la exigencia de que, para compesar la nueva tasa, se debe rebajar el IBI en la misma proporción, para que no se produzca «una doble imposición».

A este respecto, el gobierno bipartito ha alegado que el Ayuntamiento está inmerso en un plan de ajuste hasta 2040, por los retrasos en los pagos a los proveedores, por lo que para poder bajar el IBI tienen que contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda. «Es una doble imposición» ¿por qué no han hecho eso, bajar el IBI? Porque no les ha dado la gana, en 2027, le van a cobrar en las elecciones lo que están haciendo aquí», ha manifestado el portavoz del PSOE, Víctor González.

«Pudo bajarlo y no lo hizo»

El edil no adscrito ha reprochado al bipartito que no bajaran el IBI antes de aprobar el plan de ajuste, «pudo bajarlo y no lo hizo», ha dicho Elías García. «Este acuerdo va a marcar la legislatura, es uno de los episodios más negros de la historia de Vélez-Málaga, y será la que marcará su mandato», le ha espetado el portavoz de Vox, Javier Herreros. El portavoz de Andalucía por Sí, José Pino, ha acusado al alcalde de «querer recaudar más para pagar los caprichos de Atencia (el primer teniente de Alcalde, del GIPMTM), para regalarle los aviones y todas las fiestas», ha expresado.

Por su parte, el portavoz del GIPMTM y edil de Playas, David Vilches, ha negado que la tasa de basuras se cobre en el IBI, y ha afeado al portavoz andalucista que no apoyara «las bajadas del IBI aprobadas en 2022, 2023 y 2024». Por su parte, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), ha dicho también que la basura no está incluida en el IBI, que él estaba «equivocado» cuando manifestó lo contrario hace unos meses, y que pedirá al Gobierno central que les permita bajar el tipo del IBI, y además van a solicitar que la derogue «porque nos la está imponiendo», ha apostillado.

«Para mí no es nada agradable tener que aprobar una tasa de residuos que nos obliga el Gobierno de España» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Por su parte, el alcalde no se ha pronunciado en el pleno de este viernes. El regidor expresó en las redes sociales, en la noche de este pasado jueves, su postura en un vídeo: «Para mí no es nada agradable tener que aprobar una tasa de residuos que nos obliga el Gobierno de España y con la que el Partido Popular estamos totalmente en contra. Pero somos responsables con la legalidad y no nos queda más remedio que aplicarla. No obstante sí quiero anunciaros que hemos solicitado al Ministerio la bonificación del tipo impositivo del IBI».

El nuevo tributo se cobrará tanto a las viviendas, con una horquilla de entre 101 y 135 euros, como a los negocios, con un coste medio de 112,3 euros. El coste previsto del servicio de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos alcanza los 7.185.000 euros anuales, según la documentación aprobada definitivamente este viernes por el pleno. De esta cantidad, el 72,59% será repercutido en las 48.494 unidades catastrales de viviendas existentes en Vélez-Málaga, mientras que el 27,41% restante lo sufragarán 10.216 negocios con actividad económica. Se han fijado 126.000 euros en bonificaciones a familias con escasos recursos.

Supresión de 23 entidades urbanísticas

En el caso del nuevo recibo doméstico, cada vivienda tendrá una cuota fija de 62,66 euros anuales, mientras que la parte variable se calculará en función del valor catastral del inmueble, la superficie y la eficiencia ambiental, distribuidas en un 45%, 45% y 10%, respectivamente. Así, la horquilla de precios del nuevo tributo estará entre 101,86 y 135,54 euros por vivienda cada doce meses. En el caso de la basura industrial, tendrá un coste medio de 112,3 euros al año, mientras que la parte variable se calculará en función de las 13 categorías económicas y la superficie de los establecimientos en metros cuadrados.

Sin embargo, los grupos de la oposición, a pesar de esta aprobación definitiva, no se dan por vencidos en su intento de frenar este nuevo gravamen, ya que alegan que en Vélez-Málaga la basura se paga en el recibo del IBI «por un acuerdo político desde principios de los años noventa del pasado siglo». El portavoz del grupo municipal socialista de Vélez-Málaga ha anunciado que van a llevar el asunto a los tribunales, con la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Por otro lado, en la sesión plenaria se ha aprobado también, de manera inicial y por unanimidad, la modificación del planeamiento urbanístico para que el Ayuntamiento se haga cargo de una veintena de urbanizaciones tras años de demandas vecinales. El Consistorio asumirá así, una vez que se completen los trámites burocráticos, en aproximadamente un máximo de nueve meses, «de forma progresiva» el mantenimiento, la conservación y los servicios públicos de estas zonas residenciales.