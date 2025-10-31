Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de vecinos protestando en la sesión plenaria celebrada este viernes en Vélez-Málaga. SUR

Vélez-Málaga aprueba cobrar de nuevo la tasa de basura entre protestas vecinales

El gobierno bipartito saca adelante el nuevo tributo «por imposición del Gobierno de Sánchez», con el que prevé recaudar 7,2 millones al año

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:21

A partir del próximo 1 de enero los más de 85.000 habitantes de Vélez-Málaga tendrán que rascarse el bolsillo, con la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras ... , un tributo que no se paga en la capital de la Axarquía desde principios de los años noventa del pasado siglo, hace más de tres décadas, cuando tras «un acuerdo político», se suprimió este gravamen municipal, que se incluyó en el recibo del IBI. Ahora, «por imposición del Gobierno de Pedro Sánchez», según el bipartito local, de PP y GIPMTM, en aplicación de una directiva europea y de una ley de residuos de 2022, se volverá a pagar en Vélez-Málaga desde 2026.

