Vecinos recogen firmas en contra de una promoción de 15 viviendas junto a la torre vigía de Lagos en Vélez-Málaga

El sector del ladrillo está al rojo vivo en toda la provincia. En Vélez-Málaga, Metrovacesa, promotora inmobiliaria líder en España con más de cien ... años de historia y 115 proyectos en desarrollo a nivel nacional, ha iniciado la construcción y comercialización de Proa, su nueva promoción ubicada en el entorno de la torre vigía de Lagos, una de las zonas con mayor proyección de la costa de la capital de la Axarquía. Este nuevo proyecto residencial, con una inversión prevista de 14,6 millones de euros, «supone un paso más en la consolidación de la presencia de la compañía en Andalucía oriental».

Sin embargo, la actuación inmobiliaria, que contempla hasta 45 inmuebles, está generando un fuerte rechazo vecinal en la zona, especialmente de las unidades más próximas a la torre vigía, concretamente entre 12 y 15 de las viviendas libres. Un grupo de residentes ha iniciado una recogida de firmas, tanto físicas como 'on-line', a través de la plataforma Change.org, en la que piden a las administraciones públicas que paralicen la ejecución del proyecto, por su proximidad al monumento.

«Es un símbolo histórico, patrimonial y paisajístico de nuestra pedanía en Vélez-Málaga»

En la recogida de firmas iniciada por Miguel Lucena, se señala que está torre vigía de Lagos, construida en el siglo XVI y declarada Bien de Interés Cultural (BIC), «es un símbolo histórico, patrimonial y paisajístico de nuestra pedanía en Vélez-Málaga». «Forma parte de nuestra memoria colectiva y del paisaje histórico de la Axarquía, y su entorno está protegido legalmente por un radio de 200 metros, según el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos (2018)», han considerado los residentes.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado un proyecto de urbanización que prevé la construcción de unas 12-15 viviendas «a tan solo 40 metros de la Torre, basándose en un planeamiento de 1996». «Actualmente ya se están ejecutando obras de infraestructura, lo que pone en riesgo irreversible el entorno histórico y visual del BIC», han argumentado los vecinos en la recogida de firmas, que suma ya cerca de medio millar de adhesiones en su versión digital.

Autorización previa de Cultura

Para los residentes, la torre vigía es un patrimonio cultural protegido por ley estatal y autonómica. «El proyecto contradice la normativa de protección de entornos de BIC, que exige autorización previa de la Consejería de Cultura para cualquier obra que pueda afectar la percepción o integridad del bien. Esta urbanización afectará el paisaje histórico, la memoria colectiva y la identidad de Lagos, en beneficio de unos pocos promotores, en detrimento del bien común», han expresado desde la iniciativa de recogida de firmas.

La Tenencia de Alcaldía de Lagos, que gestiona el GIPMTM, ha dado difusión a la recogida de las firmas

Los vecinos han reclamado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía que «detengan inmediatamente cualquier obra en el entorno de la torre vigía, que se asegure el cumplimiento de la protección legal del BIC y su radio de 200 metros y que se haga público el expediente completo de urbanización y se garantice la participación ciudadana en la toma de decisiones que afecten al patrimonio».

«Tu firma puede marcar la diferencia. No permitamos que un bien histórico y cultural de incalculable valor sea sacrificado por intereses urbanísticos. Cada firma refuerza nuestra voz y nuestro derecho a preservar nuestro patrimonio», han apostillado los vecinos en su escrito.

La Tenencia de Alcaldía de Mezquitilla y Lagos, que gestiona el grupo independiente torreño, ha dado difusión a la recogida de las firmas a través de las redes sociales. «Ya tenéis en la Tenencia de Mezquitilla la posibilidad de firmar para proteger nuestro BiC, la Torre Vigía de Lagos, este movimiento vecinal nos lo solicitó y como no, siempre al lado de los vecinos», han escrito en Facebook.

Por su parte, el teniente de Alcalde de Mezquitilla y Lagos, David Vilches (GIPMTM), ha asegurado que la promoción inmobiliaria «parece ser que tiene todos los informes técnicos y jurídicos favorables, por lo que me ha trasladado el concejal de Urbanismo, Celestino Rivas» (PP). «Nosotros desde la Tenencia simplemente nos hacemos eco de una reivindicación vecinal, pero eso no quiere decir que estamos en contra ni a favor, los escuchamos y los ayudamos, pero si la promoción tiene, como parece, todos los permisos y parabienes, poco podemos hacer», ha argumentado a SUR.