Imagen de la torre vigía de Lagos. SUR

Vecinos recogen firmas en contra de una promoción de 15 viviendas junto a la torre vigía de Lagos en Vélez-Málaga

Los residentes suman medio millar de adhesiones de rechazo de un proyecto autorizado por el Ayuntamiento «a 40 metros» del monumento declarado BIC

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:01

El sector del ladrillo está al rojo vivo en toda la provincia. En Vélez-Málaga, Metrovacesa, promotora inmobiliaria líder en España con más de cien ... años de historia y 115 proyectos en desarrollo a nivel nacional, ha iniciado la construcción y comercialización de Proa, su nueva promoción ubicada en el entorno de la torre vigía de Lagos, una de las zonas con mayor proyección de la costa de la capital de la Axarquía. Este nuevo proyecto residencial, con una inversión prevista de 14,6 millones de euros, «supone un paso más en la consolidación de la presencia de la compañía en Andalucía oriental».

