Una unidad canina analiza tierra removida cerca de la casa de Dana Leonte Los agentes de la Guardia Civil, con los perros en el coche. / SUR Dos perros de la Guardia Civil desplazados desde Sevilla buscan rastros de la joven rumana desaparecida en Arenas desde el pasado 12 de junio EUGENIO CABEZAS Miércoles, 3 julio 2019, 17:47

Continúan las labores de búsqueda de la joven rumana Dana Leonte, de 31 años, que falta de su domicilio en Arenas desde el pasado 12 de junio. Justo en la jornada en la que se cumple una semana desde que las tareas se intensificaron, con el registro exhaustivo de la vivienda que compartía con su pareja sentimental, Sergio Ruiz, este miércoles se han incorporado a las tareas de búsqueda dos perros de la Unidad Canina de la Guardia Civil, desplazados desde Sevilla.

En concreto, se trata de un pastor belga y un sabueso, que han participado durante la mañana en el dispositivo montado desde hace ocho días y en el que se incluyen diferentes unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas el Seprona y el EREIM, de rescate en montaña, además de la Policía Judicial. Así, los dos canes han estado realizando varias batidas por las proximidades de la vivienda, en un radio de unos 500 metros, donde los agentes han detectado que había tierra removida. , quien ya manifestó la semana pasada a SUR que su relación con su hijo era «inexistente» tras comenzar su relación con Dana Leonte.

La investigación continúa abierta y los agentes siguen rastreando el entorno del municipio con coches patrullas, a pie y en helicóptero, aunque todavía no hay resultados que ayuden a localizar a la mujer, madre de un bebé de siete meses. Según ha podido saber SUR, las pruebas en el laboratorio de las muestras tomadas en el interior de la vivienda no han arrojado luz sobre el paradero de la joven, ya que aunque había restos biológicos, no se ha podido determinar que tuviesen relación alguna con su desaparición.

De esta forma, los agentes, de los que este miércoles ha vuelto a haber una veintena desplegados por el municipio de la Axarquía, están ampliando cada vez más el radio de búsqueda para intentar localizar alguna pista en un término municipal de Arenas que tiene una superficie de casi 27 kilómetros cuadrados y los investigadores están invirtiendo «todos los medios posibles» para aumentar la información y culminar la investigación encontrándola.

La investigación comenzó como una desaparición voluntaria pero la Guardia Civil está trabajando con toda la información que se está recogiendo tanto en el pueblo como en los alrededores para localizarla. Toda la información que se está recogiendo está bajo una investigación judicial y la subdelegada de Málaga, María Gámez, ha pedido «prudencia» para no perjudicar el resultado, ya que lo importante es «invertir el máximo de los esfuerzos para encontrarla lo antes posible».

Dana Leonte, de nacionalidad rumana, llevaba un par de años viviendo en Arenas y recientemente comenzó a regentar un bar en Vélez-Málaga. Fue su pareja sentimental, con el que tiene una hija de siete meses, el que denunció su desaparición y ahora se ha quedado a cargo de la menor. Sergio Ruiz manifestó que ella se había marchado «en autobús a su país natal tras sentirse amenazada y agobiada» por unas supuestas deudas de sus negocios de hostelería, entre ellas una de 12.800 euros con «un prestamista» amigo suyo.