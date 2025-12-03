Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del casco urbano de Totalán. E. CABEZAS

Totalán, tercer municipio de la Axarquía que declara no potable el agua de su red

El Ayuntamiento detecta niveles altos de cloratos en sus depósitos y reparte garrafas gratuitamente entre sus 800 vecinos a través de negocios locales

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:26

Comenta

Tercera localidad de la Axarquía que se abastece del pantano de La Viñuela, a través de la empresa pública Axaragua, que declara no apta para ... el consumo humano el agua de su red municipal debido a la detección de altos niveles de cloratos en las análticas. Si primero fue Iznate, a mediados del mes pasado, posteriormente siguió sus pasos El Borge, la semana siguiente, ahora le ha tocado a Totalán.

