Totalán, tercer municipio de la Axarquía que declara no potable el agua de su red

Tercera localidad de la Axarquía que se abastece del pantano de La Viñuela, a través de la empresa pública Axaragua, que declara no apta para ... el consumo humano el agua de su red municipal debido a la detección de altos niveles de cloratos en las análticas. Si primero fue Iznate, a mediados del mes pasado, posteriormente siguió sus pasos El Borge, la semana siguiente, ahora le ha tocado a Totalán.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento totaleño a través de un bando municipal. El Consistorio, gobernado por el PSOE, ha informado a sus apenas 800 vecinos que el agua suministrada por la red municipal no es apta para el consumo humano ni para la preparación de alimentos, tras confirmarse la presencia de cloratos en los depósitos del municipio. La medida afecta al núcleo urbano, Los Castillos, Los Baltasares y La Huerta, es decir todas las zonas abastecidas por la red municipal.

En un bando oficial fechado este pasado martes 2 de diciembre, el Consistorio indica que, aunque el agua no debe usarse para beber ni cocinar, sí puede emplearse para higiene personal, limpiezas y riego. Mientras se espera un segundo análisis que confirme la normalización del suministro, los vecinos podrán recoger garrafas de agua en la 'Tienda de María'.

El alcalde pide «comprensión y colaboración» mientras se trabaja en corregir la anomalía y restablecer el agua

«Tras la recepción de un informe desfavorable sobre la presencia de cloratos, el agua procedente de dicha infraestructura no es apta para el consumo humano ni preparación de alimentos», informa el comunicado municipal. El alcalde, Miguel Ángel Escaño (PSOE), firmó el bando, que subraya que ya se han adoptado las medidas correctoras indicadas por los servicios de sanidad, y que el Ayuntamiento comunicará cuando el agua vuelva a ser apta para uso alimentario. El regidor ha pedido «comprensión y colaboración» mientras se trabaja en corregir la anomalía y restablecer el agua potable cuanto antes.

La situación que se vive en Totalán recuerda a la crisis que, apenas unas semanas atrás, afectó a otros pueblos de la Axarquía. Los municipios de El Borge e Iznate declararon el agua de sus redes municipales como no potable tras detectarse niveles de cloratos por encima del límite permitido. En el caso de Iznate las analíticas ya son positivas y el agua ya es potable, tras la limpieza de los dos depósitos municipales.

Cambios en la normativa andaluza

Según fuentes de la empresa pública Axaragua, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, ese límite está tasado en 0,7 mg/l, conforme al Real Decreto 3/2023, norma de obligado cumplimiento desde el 2 de enero de este año. Tras esos episodios, Axaragua reforzó los controles de calidad, aumentando la frecuencia de muestreos y estableciendo mediciones mensuales específicas de cloratos en los 20 puntos de entrega del sistema de abastecimiento.

En El Borge e Iznate, el suministro alternativo consistió también en la distribución de garrafas de agua embotellada, y la coordinación entre ayuntamientos, técnicos de Axaragua y autoridades sanitarias se hizo patente desde el primer momento. Los cloratos se generan como subproductos en el proceso de potabilización cuando se utilizan desinfectantes basados en cloro -como hipoclorito sódico o dióxido de clorp- para eliminar bacterias y virus. Si su concentración supera los límites establecidos por la ley, el agua no puede ser declarada potable, pues puede suponer un riesgo para la salud.

Fuentes técnicas consultadas por SUR han apuntado a que los niveles altos de cloratos se pueden incrementar por un mantenimiento deficiente de los depósitos de abastecimiento de agua. No obstante, han matizado que los parámetros máximos que fija la normativa han sido modificados recientemente por la Junta de Andalucía, incrementándolos, lo que está complicando la gestión de las redes municipales de abastecimiento en la comunidad andaluza.

«El problema lo tienen todos los que no hacen un buen mantenimiento de las instalaciones y del cloro» Jorge Martín Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Oriental-Axarquía y de la empresa pública Axaragua

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Oriental-Axarquía y de la empresa pública Axaragua, Jorge Martín (PP), ha explicado a SUR que, por el momento, no tienen constancia de que haya más municipios afectados por esta problemática. «El problema lo tienen todos los que no hacen un buen mantenimiento de las instalaciones y del almacenamiento del cloro», ha manifestado.

Por otra parte, Axaragua cuenta ya con un anteproyecto de remodelación y mejora de la planta de tratamiento de agua potable de El Trapiche, que permitirá adaptarse con mayor seguridad a los nuevos requisitos sanitarios establecidos en la normativa vigente. El presidente de Axaragua ha agradecido «la comprensión de los vecinos de los municipios afectados agradeciendo el trabajo que están realizando los ayuntamientos y los técnicos de Axaragua por resolver la incidencia y para ofrecer el mejor servicio de abastecimiento de agua potable», ha apostillado.