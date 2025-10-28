Torrox, undécima localidad de la provincia que consigue la declaración como Municipio Turístico

La provincia cuenta en la actualidad con diez Municipios Turísticos declarados oficialmente: Álora, Antequera, Ardales, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Frigiliana, Nerja, Ronda y Torremolinos. Se ... trata de un reconocimiento que otorga la Junta de Andalucía «para corregir o al menos compensar los efectos negativos que la actividad turística les pueda acarrear a estos municipios, dado que la Ley Reguladora del Régimen Local no prevé ningún mecanismo para compensar el desequilibrio financiero ocasionado por la sobreprestación de servicios municipales motivada por la afluencia de turistas«.

Torrox quiere ser el duodécimo de esta lista en la provincia de Málaga, la que más localidades tiene en la comunidad autónoma. Para ello, el pleno del Ayuntamiento torroxeño aprobó el pasado julio, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y el edil de Vox, un plan de calidad como municipio turístico. Esta propuesta, que contó con la abstención de PSOE e IU, persigue «promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida mediante una acción concertada de fomento» con la Junta de Andalucía, como defendieron tanto el alcalde de Torrox, Óscar Medina, como la concejala de Presidencia, Mari Ángeles España, ambos del PP, durante sus intervenciones en la sesión plenaria.

«Con esta distinción nos equiparamos a las grandes ciudades de Andalucía» Óscar Medina Alcalde de Torrox

Este plan de calidad llevará aparejada, en un futuro, la declaración de Torrox como Municipio Turístico por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, «equiparándonos así a grandes ciudades de Andalucía», como destacó Medina entonces en un comunicado. Además, esta declaración podrá dar lugar a la firma de convenios «en orden a compensar el incremento en la demanda de la prestación de los servicios, así como a otras formas de colaboración». Tres meses después de ese primer paso se ha dado un nuevo avance burocrático para conseguir esta distinción, esta vez ya casi definitivo.

El Consejo Andaluz de Turismo (CAT), órgano consultivo de la Junta de Andalucía en materia turística, ha celebrado este pasado lunes su sesión plenaria en la que se ha aprobado el informe favorable para la declaración de Vejer de la Frontera (Cádiz), Torrox y Capileira (Granada) como Municipios Turísticos de Andalucía, así como la declaración de Fiestas de Interés Turístico de Andalucía para la Romería en Honor a la Santísima Virgen del Rosario, en El Cuervo (Sevilla), y las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora Virgen del Carmen, de Torrenueva Costa (Granada).

Calidad de los servicios

«Estas designaciones suponen un reconocimiento al esfuerzo de los municipios por mejorar la calidad de los servicios públicos con incidencia turística, preservar su patrimonio histórico y natural, y promover un modelo de desarrollo sostenible que consolide a Andalucía como un destino líder, diverso y de excelencia», han destacado desde la Consejería de Turismo en un comunicado.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha resaltado durante la reunión el valor de estas declaraciones «como herramientas para impulsar la competitividad de los destinos andaluces. Reforzamos nuestro liderazgo turístico reconociendo a municipios que han sabido conjugar la conservación de su patrimonio, la mejora de los servicios públicos y la apuesta por un turismo sostenible y de calidad. Este reconocimiento no solo impulsa su promoción, sino que facilita el acceso a herramientas y ayudas específicas para seguir mejorando su competitividad».

El reconocimiento de Municipio Turístico de Andalucía se concede a aquellas localidades «que acreditan una especial afluencia de visitantes y un compromiso con la calidad de su oferta y servicios». Torrox, con una población de 21.583 habitantes, cuenta con «un destacado potencial de sol y playa, un importante patrimonio histórico y una consolidada oferta de alojamientos y turismo activo». La distinción otorgará además libertad horaria comercial en los meses de la temporada alta y Semana Santa.

«No solo impulsa su promoción, sino que facilita el acceso a herramientas y ayudas específicas» Arturo Bernal Consejero de Turismo

Por su parte, el alcalde ha asegurado este martes en un comunicado que la declaración de Torrox por parte de la Junta de Andalucía como Municipio Turístico «nos aportará valor en El Mejor Clima de Europa». Medina ha expresado su «orgullo» y se muestra confiado en «mantener un turismo estable en Torrox los 365 días del año». Este reconocimiento, como también destacaba el consejero de Turismo no sólo impulsa la promoción de Torrox, sino que «facilita el acceso a herramientas y ayudas específicas para seguir mejorando la competitividad del municipio».

Esta declaración «aportará valor al municipio con El Mejor Clima de Europa y va a reforzar, aún más si cabe, el trabajo conjunto y las líneas de colaboración administrativas entre el Ayuntamiento de Torrox y la Junta de Andalucía», ha apuntado Medina en el mencionado comunicado. Todo ello, «para reforzar la desestacionalización que venimos desarrollando con un extenso programa de actividades de ocio, cultura y deportes más allá de los meses de verano para conseguir una afluencia turística en Torrox durante todo el año».

El alcalde ha añadido que la citada designación «le dará más valor a un Torrox que tiene ya una marca muy potente, como también la tiene Torrox Costa, El Morche, El Peñoncillo y tantos otros puntos de un municipio que cuenta con el mayor número de residentes alemanes de la península ibérica y que es líder en Andalucía en turismo rural y de sol y playa».

«Patrimonio histórico y natural»

Medina también ha subrayado que esta declaración supone para Torrox «un reconocimiento al esfuerzo por mejorar la calidad de los servicios públicos desde el prisma turístico». Además, «ante la preservación de nuestro patrimonio histórico y natural», contribuirá a promover «un modelo de desarrollo sostenible que nos consolide en Andalucía como un destino líder, diverso y de excelencia». En palabras del consejero de Turismo, «este reconocimiento no solo impulsa su promoción, sino que facilita el acceso a herramientas y ayudas específicas para seguir mejorando su competitividad».

El reconocimiento de Municipio Turístico de Andalucía se concede a aquellas localidades que acreditan una especial afluencia de visitantes y un compromiso con la calidad de su oferta y servicios. La Junta ha destacado que Torrox cuenta con «un destacado potencial de sol y playa, un importante patrimonio histórico y una consolidada oferta de alojamientos y turismo activo». Además, la declaración como Municipio Turístico permitirá al Ayuntamiento de Torrox acceder a líneas de financiación y apoyo técnico específicas para mejorar sus servicios, infraestructuras y planes de calidad turística.

Por su parte, Vejer de la Frontera (Cádiz), con 13.171 habitantes, ha demostrado, según la Junta, su notable capacidad de atracción turística, especialmente en su casco histórico-artístico y en el entorno natural de El Palmar, integrando sostenibilidad y gestión patrimonial. Capileira (Granada), en pleno corazón de la Alpujarra granadina y con 582 habitantes, «representa un ejemplo de destino rural sostenible, con una oferta turística ligada al patrimonio natural del Parque Nacional de Sierra Nevada y a su riqueza etnográfica».

Promoción

La declaración de estos tres municipios como Municipios Turísticos de Andalucía les permitirá acceder a líneas de financiación y apoyo técnico específicas para mejorar sus servicios, infraestructuras y planes de calidad turística. El Consejo Andaluz del Turismo también ha informado favorablemente la declaración de dos nuevas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía, que destacan por su tradición, su atractivo cultural y su contribución a la promoción del destino.

La Romería en Honor a la Santísima Virgen del Rosario, de El Cuervo (Sevilla), que se celebra de manera ininterrumpida desde 1960 y se ha consolidado como una de las manifestaciones más representativas de la identidad local y del turismo religioso en la Campiña sevillana. Las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora Virgen del Carmen, de Torrenueva Costa (Granada), con orígenes en el siglo XIX, que combinan procesiones marítima y terrestre y una destacada programación cultural y festiva que atrae cada año a miles de visitantes.

Estas distinciones reconocen la singularidad, continuidad y proyección turística de las celebraciones andaluzas, fortaleciendo la promoción de la comunidad como destino de turismo cultural y experiencial. Bernal ha añadido en el mencionado comunicado que estas figuras «permiten redistribuir los beneficios del turismo hacia el territorio, especialmente en municipios medianos y pequeños que destacan por su singularidad y autenticidad, contribuyendo así a un desarrollo turístico equilibrado y sostenible en toda Andalucía».