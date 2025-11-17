Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la rotonda de Barranco Plano, uno de los viales que pasa al Ayuntamiento. SUR

Torrox se hace cargo de varios tramos de carreteras para mejorar accesos, seguridad y equipamientos

El alcalde, Óscar Medina, firma con la Junta de Andalucía la cesión de estas vías que pasan a ser de competencia municipal para impulsar suelos industriales

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:01

Nuevo impulso al desarrollo de suelos industriales y productivos en Torrox. El Ayuntamiento torroxeño ha recepcionado varios tramos de carretera para mejorar los accesos, ... la seguridad vial y los equipamientos en el término municipal. El alcalde, Óscar Medina (PP), ha firmado con la Junta de Andalucía la cesión de la antigua carretera MA-101, que discurre en su mayoría por la costa, y parte de la MA-102, en el interior, vías que pasan a ser así de competencia municipal.

