Torrox se hace cargo de varios tramos de carreteras para mejorar accesos, seguridad y equipamientos

Nuevo impulso al desarrollo de suelos industriales y productivos en Torrox. El Ayuntamiento torroxeño ha recepcionado varios tramos de carretera para mejorar los accesos, ... la seguridad vial y los equipamientos en el término municipal. El alcalde, Óscar Medina (PP), ha firmado con la Junta de Andalucía la cesión de la antigua carretera MA-101, que discurre en su mayoría por la costa, y parte de la MA-102, en el interior, vías que pasan a ser así de competencia municipal.

El documento ha sido rubricado por el Consistorio torroxeño con la delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales, y el jefe del Servicio de Carreteras, Antonio Jesús Nieto. En la misma cesión se incluye la adscripción a favor de la Junta de Andalucía del acceso norte a Torrox, en la rotonda de Algarrobo Pérez, ejecutado por el Ministerio de Fomento.

Como ha explicado la primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Paula Moreno (PP) en un comunicado, el pleno ya aprobaba en noviembre de 2024 solicitar la cesión a favor del Ayuntamiento de las antiguas carreteras MA-101 y MA-102, petición que ahora se ha hecho efectiva tras la firma del citado documento.

Trámite administrativo

Este trámite administrativo permitirá realizar el proyecto del equipo de gobierno de habilitar una futura zona comercial escaparate desde la rotonda de Barranco Plano al cruce de Conejito, en la costa, una actuación que lleva pendiente desde hace más de una década. Asimismo, el tramo que discurre entre la citada rotonda y La Rabitilla pasa a ser también de competencia y gestión municipal.

En conjunto, la unión de estas carreteras constituyen de hecho un vial de carácter local para el acceso a Torrox Costa, la urbanización Amberes, La Trocha, El Pago de la Boticaria, la Urbanización El Recreo, La Rabitilla y el casco antiguo de Torrox, con múltiples accesos a fincas, acerado a ambos lados y alumbrado público. Mediante la cesión acordado, al margen de las mejoras proyectadas también en los accesos a Amberes y a la urbanización Cerro Garbancito, se agilizarán todos los trámites administrativos con las nuevas competencias municipales.

El Ayuntamiento de Torrox, según ha detallado Moreno en el mencionado comunicado, seguirá, paralelamente junto a la Policía Local y la delegación de Infraestructuras, «reforzando la continuidad, uniformidad, comodidad y seguridad de todas estas vías para garantizar el tráfico de vehículos y la libre circulación de la ciudadanía».