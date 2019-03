Torrox sigue adelante con el proyecto del primer tanatorio y defiende su «utilidad» El pasado lunes se celebró un pleno extraordinario sobre el tanatorio a petición de la oposición, al que acudieron los vecinos afectados. :: e. c. El alcalde lamenta que la oposición no respalde la ubicación elegida y pide a los vecinos del entorno «comprensión, porque así el pueblo no avanza» EUGENIO CABEZAS Miércoles, 27 marzo 2019, 00:04

El proyecto para que Torrox cuente con su primer tanatorio sigue envuelto en la polémica. Vecinos del entorno elegido por el equipo de gobierno del PP en minoría, junto a la rotonda costera de Conejito, siguen oponiéndose a este emplazamiento, al considerar que no es el lugar adecuado para una instalación de estas características, ya que los balcones y las ventanas de sus viviendas tendrían vistas directas al recinto en el que los familiares dan su último adiós a los difuntos.

Sin embargo, el alcalde, Óscar Medina (PP), aunque ha amagado con replantear la iniciativa, sigue defendiendo su utilidad y que la ubicación elegida es «la adecuada», tanto desde el punto de vista urbanístico como de los equipamientos para el entorno. Así, en el pleno extraordinario celebrado el pasado lunes, a petición de los grupos de la oposición (PSOE, IU, FUCIS y TU), volvió a defender su «utilidad», sosteniendo que es un proyecto «fundamental» para Torrox, «de interés general», ya que el municipio es uno de los pocos de la comarca oriental que no cuenta aún con esta infraestructura. «Es un proyecto muy bonito, que ha elaborado el gran arquitecto nerjeño Bernardo Pozuelo, y estoy seguro de que va a despertar el interés de las empresas funerarias para construirlo», manifestó.

Los vecinos del entorno de Conejito volvieron a movilizarse el pasado sábado en contra de la ubicación elegida. Cerca de un centenar se concentraron junto al enorme cartel instalado por el Ayuntamiento hace justo un mes. «No estamos en contra de que se haga un tanatorio en Torrox, sino de la ubicación elegida, no es el sitio, rodeado de viviendas, a pocos metros de una oficina de turismo, de la biblioteca, del Faro y de un yacimiento romano», argumentó María Jesús Mesa, una de las residentes que acudió al pleno del pasado lunes. En la sesión se aprobó una moción de los grupos de la oposición para instar al gobierno del PP en minoría a paralizar los trámites del proyecto, que se ha puesto en marcha con una permuta de suelo con la sociedad promotora Salsa-Larios S. A.

El acuerdo establece que el Ayuntamiento intercambia esta parcela para el tanatorio, de 1.100 metros cuadrados y calificada como urbanizable, por otra de propiedad municipal destinada a viviendas sociales en la zona de Mascuñar, en la Costa. Varios vecinos de este entorno también se han mostrado contrarios a la operación, acudiendo al pleno del pasado lunes, ya que sostienen que les perjudica urbanísticamente, ya que se modifican los repartos a la hora de desarrollar ese sector.

Al término de la sesión Medina aseguró: «Como alcalde de todos los torroxeños tendré en cuenta las opiniones y valoraciones vertidas por los vecinos y los diferentes grupos municipales», si bien recordó que, tal y como indicó el secretario municipal, «la votación realizada no tiene validez ni resulta vinculante». «Pido comprensión porque si no nos ponemos de acuerdo, el pueblo no avanza», dijo.

Recurso de la oposición

Los grupos de la oposición interpusieron ayer un recurso de reposición en contra del decreto de permuta de los suelos con Larios. En la legislatura de 2007 a 2011 el gobierno cuatripartito (IU, PSA, PIU y PP) planteó construir el tanatorio en la urbanización Torrox Park, pero el proyecto se paralizó por el rechazo vecinal. Posteriormente, en la de 2011 a 2015 el gobierno del PSOE en minoría tramitó un pliego para promover dos tanatorios, uno junto a cada cementerio.

El proyecto de los socialistas se quedó a falta tan sólo de la firma del contrato. Medina defendió que el empresario le dijo que no le interesaba ejecutarlo en esa ubicación. El anteproyecto elaborado ahora por el PP fija una inversión de 570.000 euros. La intención del Consistorio es sacarlo a concurso para una concesión.