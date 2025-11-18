Torrox proyecta una planta de tratamiento de residuos vegetales pionera en la Axarquía

La gestión de los residuos vegetales se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los agricultores en los últimos años, debido al aumento ... de las exigencias legales para realizar quemas controladas en las fincas. Por este motivo, el sector primario viene reclamando en Torrox una solución a la problemática que vienen sufriendo en los últimos años. Como respuesta, el equipo de gobierno del PP ha anunciado que están trabajando en la creación de una planta de reciclaje de este tipo de residuos vegetales, para convertirlos en compost o abono para las fincas.

De estra forma, el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), ha dispuesto mediante un escrito implantar en el municipio una planta pionera en la Axarquía de tratamiento de residuos vegetales. Los servicios técnicos municipales realizarán el correspondiente estudio y evaluarán la viabilidad del proyecto que se unirá así al nuevo punto limpio, en fase final de construcción y cuya inauguración está prevista para primeros del próximo año tras una inversión cercana al millón de euros.

«Queremos apoyar a los agricultores de Torrox, que eviten los gastos derivados de las podas y la gestión de residuos» Óscar Medina Alcalde de Torrox

Medina ha manifestado en un comunicado que esta decisión nace «ante la necesidad de dar solución al tratamiento de residuos vegetales generados en parques, jardines, zonas urbanas y agrícolas del municipio de Torrox».

Otro de los objetivos del proyecto es «apoyar económicamente a los agricultores de Torrox, de forma que eviten los gastos derivados de las podas y la gestión de los residuos vegetales, trámites que suponen un coste de miles de euros anuales para los trabajadores del campo», ha afirmado el alcalde de Torrox.

Compost

Además, se persigue que los propios restos de podas, una vez tratados, «puedan ser reutilizados como compost para fertilizar por los mismos agricultores». Como ha explicado, «queremos reducir o incluso suprimir el coste que supone para ellos estos trabajos de recogida y transporte, por el que llegan a abonar hasta 150 euros por tonelada de residuos vegetales».

Medina ha añadido que «es prioritario cumplir con la normativa vigente en materia de gestión de residuos para garantizar la correcta protección del medio ambiente». Así, ha solicitado a los servicios técnicos municipales tanto el citado estudio de viabilidad para la implantación de la planta como «un análisis detallado de la viabilidad técnica, económica y medioambiental del proyecto, conforme a la normativa de aplicación en Andalucía». El plazo indicado para la realización de este estudio será de 90 días a contar desde mediados del presente mes.

Óscar Medina ha explicado que «desde Alcaldía vamos a coordinar y a supervisar el desarrollo del estudio y los avances del mismo». Igualmente, daremos las oportunas instrucciones «a todos los departamentos municipales implicados para una mayor agilización de los trámites». El alcalde ha asegurado que «como siempre, estamos al lado de nuestros agricultores como pilares básicos que son de la economía de Torrox con medidas tan innovadores como ésta».

Petición de Vox

El portavoz de Vox en la oposición, Fernando Jiménez, reclamó a mediados del pasado octubre una solución para los restos de las podas. El edil de la formación ultraconservadora trasladó al equipo de gobierno la preocupación de los agricultores ante el «auténtico quebradero de cabeza» que supone la gestión de los residuos agrícolas vegetales. Según ha explicado, «retirar un camión de matas de un invernadero costaba hace cinco años unos 70 euros y hoy puede alcanzar entre 300 y 500 euros».

Jiménez ha detallado en un comunicado que el problema radica en que «las plantas privadas de transformación de Nerja y Vélez-Málaga cobran según el peso de la carga, a lo que hay que sumar el porte del camión, de manera que el coste final se dispara para los pequeños productores«. El portavoz de Vox ha recordado que »no todos los agricultores disponen de posibilidad para triturar estos restos en sus parcelas ni de espacios adecuados para almacenarlos o quemarlos«, lo que deja a muchos sin más opción que pagar »un auténtico dineral«» para cumplir con la normativa.

«No todos los agricultores disponen de posibilidad para triturar estos restos en sus parcelas» Fernando Jiménez Portavoz de Vox en la oposición

«La gestión de residuos es uno de los grandes retos del siglo XXI. Sin embargo, los esfuerzos de las administraciones se han centrado en los residuos urbanos, dejando a los agrícolas en un segundo plano», ha lamentado. En este sentido, Jiménez ha instado al equipo de gobierno «a implicarse de verdad y buscar soluciones que den servicio y certidumbre a nuestros agricultores, con un coste asumible para sus bolsillos».

«La agricultura sigue siendo uno de los motores de nuestra economía y estamos obligados como administración no solo a cuidarla, sino también a impulsarla», ha concluido el portavoz de Vox, quien ha solicitado que se dé traslado de esta problemática a los técnicos municipales para estudiar posibles medidas que ayuden a los productores locales.