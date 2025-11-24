Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la sesión plenaria que ha tenido lugar este lunes en Torrox. SUR

Torrox elabora una ordenanza para la futura planta de reciclaje de residuos vegetales

El pleno del Ayuntamiento aprueba también por unanimidad una propuesta en la lucha contra el acoso escolar

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:11

La gestión de los residuos vegetales se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los agricultores en los últimos años, debido al aumento ... de las exigencias legales para realizar quemas controladas en las fincas, especialmente en los meses de verano, entre el 1 de junio y el 15 de octubre. Por este motivo, el sector primario viene reclamando en Torrox una solución a la problemática que vienen sufriendo en los últimos años. Como respuesta, el equipo de gobierno del PP anunció la pasada semana que están trabajando en la creación de una planta de reciclaje de este tipo de residuos vegetales, para convertirlos en compost o abono para las fincas.

