Torrox modifica su PGOU para impulsar nuevos suelos industriales en la costa

Nuevo impulso al desarrollo de suelos industriales y productivos en Torrox. El pleno ordinario del Ayuntamiento torroxeño, celebrado este lunes y correspondiente al mes de ... octubre, ha aprobado inicialmente, por unanimidad, una propuesta del equipo de gobierno del PP para llevar a cabo la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el pago conocido como La Boticaria, a ambos lados de la carretera autonómica A-7207 de acceso a Torrox desde la costa. Así, pasará a ser suelo urbanizable no sectorizado para posibilitar un uso terciario como 'industrial escaparate'. Es una vieja aspiración del Consistorio torroxeño, desde hace más de una década, que hasta ahora no se ha podido completar en los despachos.

El alcalde, Óscar Medina (PP), ha destacado en un comunicado que «Torrox sigue creciendo a un gran ritmo en todos los ámbitos y liderando el crecimiento demográfico en Andalucía, por encima de otras ciudades de la Costa del Sol, como Marbella, Estepona o Benalmádena». De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística, «en los últimos ocho años, hemos incrementado la población en un 38,5%, sumando 5.815 nuevos residentes y superando los 22.000 habitantes».

Así, ha subrayado Medina, «tenemos que dar una respuesta eficaz desde el Ayuntamiento para seguir posibilitando y reforzando un crecimiento ordenado, sostenible y de calidad junto a nuestros vecinos, comerciantes y empresarios». Como consta en la propuesta, el sector se adaptará «a las necesidades de crecimiento económico local» compatibles con «usos comerciales, hoteleros y terciarios en general».

Por otro lado, y en el ámbito sociosanitario, en plena polémica por los retrasos en los cribados de cáncer, el equipo de gobierno ha anunciado en el transcurso del mismo pleno ordinario la creación de un 'Programa Rosa pionero' en Torrox de apoyo en la lucha contra el cáncer. La concejala y diputada provincial Sandra Extremera ha afirmado que el Ayuntamiento «estará al lado de las personas, ayudando a entender los pasos, a resolver dudas y a trasladar inquietudes de la ciudadanía cuando sea necesario, siempre desde la colaboración institucional, el respeto y la lealtad con la Junta de Andalucía».

Programa Rosa

En este sentido, y desde la concejalía de Salud que ostenta la concejala Ana Pérez, se creará un programa especial para «ayudar a las vecinas que estén preocupadas» por esta situación a modo de «línea informativa municipal» y para que puedan «recibir orientación clara, apoyo emocional y derivación a los canales oficiales de la Junta de Andalucía».

También en coordinación con la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer (AECC) de Torrox, «el Programa Rosa nace para que ninguna vecina de Torrox se sienta sola, confundida o desatendida», ha remarcado Extremera. De igual forma, «estará coordinado con la Junta de Andalucía y los centros de salud, porque sólo con colaboración y respeto institucional se avanza», ha afirmado la concejala y diputada en un comunicado. Así, la propuesta del grupo municipal izquierdista sobre los cribados en referencia a la Junta de Andalucía, ha sido rechazada por el equipo de gobierno, con el voto a favor de los grupos de la oposición, de PSOE, IU y Vox.

En otro orden de cosas, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrox se ha comprometido a poner en marcha «una nueva línea de actuación que incluirá subvenciones municipales de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales más allá del ámbito puramente educativo». Así lo ha anunciado el concejal del área, José Luis Ruiz (PP), en el transcurso del debate sobre una propuesta relativa a la garantía del sostenimiento público, gratuito y profesional de las necesidades del alumnado del espectro autista y otras necesidades especiales. La propuesta, presentada por el grupo municipal socialista, ha sido aprobada por unanimidad con el apoyo del equipo de gobierno, que ha incluido en el debate la citada iniciativa de subvenciones para el alumnado y sus familias.

Al margen, en el mismo pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, el equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, ha dado cuenta de que el periodo medio de pago global a proveedores es de 8,11 días, de forma que para el tercer trimestre de 2025 se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. También, con el voto a favor de PP y Vox y la abstención de los otros dos grupos de la oposición de izquierdas, se ha reconocido el pago de 127 facturas a proveedores por un importe cercano a los 179.000 euros.

Pérda de los fondos europeos

Por otra parte, el equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Torrox ha anunciado en un pleno extraordinario celebrado a continuación, a petición de la oposición, alegaciones contra la exclusión del municipio del Plan EDIL, enmarcado en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La concejala torroxeña y diputada provincia de Recursos Humanos, Sandra Extremera, ha asegurado en el transcurso de la sesión que la resolución del Gobierno de España no está motivada y «carece de objetividad y transparencia». Extremera ha defendido en su intervención plenaria que «Torrox ha cumplido, y lo que ha fallado no es la gestión de este Ayuntamiento, sino la transparencia y la legalidad del Gobierno socialista».

La concejala ha subrayado en el mencionado comunicado que «no hay una sola línea que explique» la exclusión, añadiendo que «no hay puntuaciones, no hay criterios y no hay comparativa entre municipios». Así, y ante el «desprecio institucional», el gobierno torroxeño ha presentado «alegaciones técnicas, serias y perfectamente fundamentadas, con más de 20 anexos con informes jurídicos, económicos, urbanísticos, medioambientales y sociales», además de «certificaciones oficiales, indicadores Feder, planos y memorias». Extremera ha aseverado que «hoy no hablamos de errores administrativos; hablamos de una decisión arbitraria, injustificada y contraria a derecho».

La concejala del equipo de gobierno ha señalado a la edil socialista Mari Nieves Villena afirmando que «usted, como diputada nacional, debería estar pidiendo explicaciones en el Congreso de los Diputados, no atacando aquí a quien ha cumplido con su obligación». En la sesión, solicitada por los grupos municipales de PSOE e IU desde la oposición, Extremera ha señalado a Ramírez por «votar en contra del millón de euros que la Diputación de Málaga ha destinado a los vecinos de Torrox y hoy viene a pedir nueve millones más a la misma Diputación: ¿por qué no pide esos nueve millones al Gobierno de Pedro Sánchez», se ha preguntado.

Al margen, Extremera ha recordado que el proyecto presentado al Plan EDIL «es del pueblo» y se elaboró «escuchando a las asociaciones, a los clubes y a los vecinos», de forma que «cada propuesta tiene una historia, una necesidad y un sueño», caso del complejo deportivo y de ocio Santa Rosa, en el que se ubica el nuevo campo de fútbol Antonio González de El Morche, «un símbolo de unión, orgullo e identidad».

La concejala y diputada torroxeña ha asegurado que «por eso duele tanto esta injusticia, porque cuando el Gobierno rechaza un proyecto así, no castiga al PP, castiga a los vecinos de Torrox. Extremera ha destacado igualmente que «Torrox crece y funciona, y lo repito alto y claro; esto no ha sido un error administrativo, ha sido una decisión política». Según ha manifestado en pleno, «podrán retrasar los fondos, pero no podrán detener la ilusión ni la dignidad de este pueblo».

«No han abierto la boca»

Por su parte, la portavoz socialista Mari Nieves Ramírez ha denunciado «la falta de transparencia, de trabajo y de responsabilidad del equipo de gobierno del Partido Popular, encabezado por el alcalde Óscar Medina, que no ha sido capaz de ofrecer explicaciones ni justificar esta grave pérdida de oportunidades para Torrox». «Ni el alcalde, ni la concejala de Fondos Europeos, ni el portavoz del Gobierno han abierto la boca para explicar por qué nuestro pueblo ha perdido estos fondos. La única que ha intervenido ha sido la diputada provincial Sandra Extremera, que ha venido a embarrar el debate y a hablar de sí misma, en lugar de hablar de Torrox«, ha asegurado Ramírez en un comunicado.

El grupo socialista ha denunciado, asimismo, que no se ha facilitado toda la documentación relativa al expediente de solicitud de fondos europeos, «pese a haberse solicitado en la comisión los informes técnicos y financieros y las comunicaciones con las administraciones implicadas». «Reclamamos que se nos entregue el expediente completo y que en futuros procedimientos no se oculte información a la oposición. La transparencia no se predica, se practica», ha expresado la portavoz socialista torroxeña.

Ampliar Imagen de la sesión plenaria celebrada este lunes en Torrox. SUR

Ramírez ha recordado que hace dos años «el alcalde prometía millones de euros en inversiones gracias a los fondos europeos y que incluso se creó una concejalía específica para gestionarlos». Sin embargo, el resultado ha sido «0 euros para Torrox». Mientras municipios vecinos como Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria o Nerja sí han obtenido financiación europea, Torrox ha quedado fuera con una puntuación de apenas 30,75 puntos sobre 100, lo que equivale a un 3 sobre 10.

El proyecto del Ayuntamiento «obtuvo notas muy bajas en los apartados de integración, sostenibilidad, viabilidad y cooperación con otros municipios», lo que demuestra, según el PSOE, «una total falta de preparación y rigor técnico». De igual modo, las alegaciones presentadas por el equipo de gobierno son «meras excusas» para el PSOE de Torrox, «llegando a intentar justificar la comunicación institucional como gasto de los propios fondos europeos».

«No se puede improvisar la gestión europea con encuestas y fotos. Los fondos europeos son una oportunidad para transformar Torrox, no para financiar la propaganda del PP», ha dicho Ramírez. La portavoz socialista ha msotrado «el compromiso con el desarrollo del municipio». «Mientras ellos prefieren la confrontación y el autobombo, nosotros queremos a nuestro pueblo. Vamos a seguir defendiendo a Torrox, a su gente y a las oportunidades que este equipo de gobierno ha dejado escapar».