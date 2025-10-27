Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del casco urbano de Torrox desde el monte de las antenas de telecomunicaciones. E. CABEZAS

Torrox modifica su PGOU para impulsar nuevos suelos industriales en la costa

El pleno aprueba por unanimidad el cambio para posibilitar desarrollos a ambos lados de la carretera A-7207 de acceso que conecta con el pueblo

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:29

Nuevo impulso al desarrollo de suelos industriales y productivos en Torrox. El pleno ordinario del Ayuntamiento torroxeño, celebrado este lunes y correspondiente al mes de ... octubre, ha aprobado inicialmente, por unanimidad, una propuesta del equipo de gobierno del PP para llevar a cabo la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en el pago conocido como La Boticaria, a ambos lados de la carretera autonómica A-7207 de acceso a Torrox desde la costa. Así, pasará a ser suelo urbanizable no sectorizado para posibilitar un uso terciario como 'industrial escaparate'. Es una vieja aspiración del Consistorio torroxeño, desde hace más de una década, que hasta ahora no se ha podido completar en los despachos.

