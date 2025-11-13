Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El delegado de Economía y el alcalde veleño, este jueves en la visita a la zona. SUR

Los terrenos de una antigua fábrica de ladrillos en Vélez-Málaga ya están libres del riesgo de contaminación

La Junta financia con 380.000 euros los trabajos en Campiñuelas Bajas, frente al centro comercial El Ingenio, tras el abandono de la explotación hace 15 años

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:16

Durante más de cuatro décadas la fábrica de Ladrillos El Prado S. A. formó parte del paisaje entre Vélez-Málaga y Torre del Mar. Sin ... embargo, la crisis del sector desatada en 2008 arrasó con ella, cerrando sus puertas en 2010. Desde entonces el entorno, situado justo enfrente del centro comercial El Ingenio y próximo al parque acuático Aquavelis, ha permanecido abandonado, siendo pasto del vandalismo y de los amigos de lo ajeno. Tras una primera actuación para retirar piezas de amianto hace casi una década, la Junta de Andalucía tomó hace poco más de un año, por fin, cartas en el asunto y desde octubre de 2024 ha procedido a rehabilitar y restaurar ambientalmente el entorno de esta antigua explotación minera, que extraía de la zona los áridos para fabricar las piezas de cerámica, eliminando los riesgos de contaminación.

